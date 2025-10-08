Rize'de 'Ustaların Düellosu': Türk Çayı Demleme Yarışması Japon Uzmanları Ağırladı

Turquality projesi kapsamında kültürel ve ticari tanıtım hedefi

Rize'de "Türk Çayı Japonya'yı Ağırlıyor" programı çerçevesinde "Ustaların düellosu - Türk çayı demleme sanatı yarışması" düzenlendi. Etkinlik, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) tarafından yürütülen Turquality Tanıtım Projesi kapsamında gerçekleşti.

Projenin amacı, Türk çayını hem yüksek katma değerli bir ihraç ürünü olarak hem de Türkiye'nin özgün kültürel mirasını temsil eden bir sembol olarak uluslararası düzeyde konumlandırmaktı. Bu kapsamda Japonya'dan gelen heyet Rize'de misafir edildi.

Çay Çarşısı'nda düzenlenen etkinlikte Japon çay uzmanları Noriko Oka, Ruriko Hayama, Kanami Koshi ve Naoka Kobayashi yarışma öncesi atölye çalışmalarına katılarak Türk çayının demlenme incelikleri hakkında uzmanlardan bilgi aldı.

Yarışmacılar kendilerine tanınan 25 dakikalık süre içinde çay demleyip ikram etti ve demleme sürecine dair bilgi paylaştı. Çay Demleme Yarışması'nda birinci olan Kanami Koshi, ödül töreninde çay demleyerek protokole ikram etti.

DKİB Genel Sekreteri Ongan Bahadır, Turquality Türk Çayı Tanıtım Projesi kapsamında düzenlenen programın kültürel paylaşım ve karşılıklı öğrenme açısından büyük değer taşıdığını ifade etti. Bahadır, sözlerine şöyle devam etti: "Ustaların düellosu Türk çayı demleme sanatı yarışmasında ustalarımızın hünerlerini izleme fırsatı bulduk. Onları birer Türk çayı elçisi olarak uğurlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlamlı etkinliğin Türk çayının uluslararası bilinirliğine ve ihracat potansiyeline güçlü katkılar sunacağını temenni ediyoruz."

Birinci olan Kanami Koshi ödül almanın mutluluğunu dile getirerek, "Bundan sonra Japonlara Türk çayının varlığını, güzelliğini iletmek istiyorum yani arkadaşlarıma. Her şeyi, burada yaşadığım gururu anlatmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Programa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ile diğer ilgililer ve davetliler katıldı.

