Rodos Adası'ndaki Yangınlar Nedeniyle Turistler Tahliye Ediliyor

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda devam eden yangınlar nedeniyle otellerde konaklama yapan turistlerin tahliyeleri sürüyor.

Marmaris Gümrüklü Limanı'na gelen 95 turist Marmaris'teki otellere yerleştirildi.

Rodos'ta 5 gündür devam eden orman yangınlarının yerleşim alanları ve otellere sıçramasının ardından tahliyeler devam ediyor.

Rodos'a tatil için giden 59 Alman, 8 Türk, 4 Avusturya, 2 Bulgaristan, 3 İrlanda, 1 İtalyan, 4 Hollanda, 5 Polonya, 5 Rus, 3 İsviçre ve 1 Ukrayna vatandaşı olmak üzere toplamda 95 turist Rodos'tan kalkan feribot ile Marmaris Gümrüklü Limanı'na getirildi.

Turistlerin, limanda kendilerini karşılayan acentelerin ayarladıkları otobüsler ile önce otellere daha sonra da uçaklar ile ülkelerine dönecekleri öğrenildi.

Feribottan inen Alman bir turist, 'Yangın sebebi ile geldik, alevler vardı nefes almak çok zordu. O sebepten Marmaris'e gelmek istedik' şeklinde konuştu.

Eşi ve çocukları ile Rodos'a tatile gelen bir Alman aile 'Almanya'dan Rodos'a tatile gelmiştik. Kaldığımız otelde yangının dumanlarından dolayı tahliye edildik. Yangın çok büyüktü alevler bizim olduğumuz yere çok yaklaşmıştı. Bizi Rodos'a getirmek için otobüsler gelmişti ama otobüsle Rodos'a ulaşmamız çok saatler aldı. Yangından dolayı yollar kapalıydı. Sahiller insanlarla doluydu. Bir gece Marmaris'te kalıp sonraki gün ülkemize döneceğiz' diye konuştu.