Roma'da 'Levanten ve İtalyan Mimarların Türkiye'deki Faaliyetleri' konferansı

Yunus Emre Enstitüsü'nün Roma'daki konferansında Levanten ve İtalyan mimarların Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan Türkiye projeleri anlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 00:16
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 00:16
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen konferansta, Levanten ve İtalyan mimarların Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına kadar gerçekleştirdikleri projeler masaya yatırıldı. Etkinlik, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezi tarafından organize edilen mimarlık konferans serisinin açılış konuşması niteliğindeydi.

Prof. Dr. Ezio Godoli'nin kapsamlı sunumu

Floransa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ezio Godoli, 19. yüzyıldan Cumhuriyet'in ilk yıllarına dek uzanan dönemdeki çalışmalar üzerinden detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Godoli, sunumunda İstanbul'daki Pertevniyal Valide Sultan Camisi'ni projelendiren mimar Pietro Morandi'den, 1894 İstanbul Depremi sonrası Sultan 2. Abdülhamid tarafından görevlendirilen ve çok sayıda projeye imza atan Raimondo D'Aronco'ya kadar birçok isme yer verdi.

Konuşmada ayrıca Cumhuriyet döneminin erken yıllarında İş Bankası'nın ilk genel merkezini projelendiren ve bugün Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi olarak kullanılan tarihi bina, Bursa termalleri ve daha pek çok yapıdan sorumlu Giulio Mongeri ile İstanbul, Ankara, Adana, Manisa ve Kütahya'da birçok spor tesisi tasarlayan Paolo Vietti Violi gibi İtalyan mimarların çalışmaları da detaylandırıldı.

Katılımcı ilgisi ve etkinlik sonrası ikramlar

Godoli'nin, İtalyan mimarların Türkiye'deki büyük projelerde nasıl öne çıktığını aktardığı sunum konuklar tarafından dikkatle takip edildi. Konferansın ardından katılımcılara Türk mutfağına özgü lezzetler ikram edildi ve etkinlik, kültürlerarası mimarlık mirasının önemine vurgu yaparak sona erdi.

