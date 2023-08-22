Saatlerce duşakabin temizlemeye son! Su lekelerini anında yok edecek camları parlatacak temizlik yöntemi! Deneyen bir daha vazgeçemiyor

Her evin olmazsa olmazlarından olan temizlik birçok kişinin hassas noktasıdır. Banyoda bulunan duşakabinde su lekeleri hiçbir zaman eksik olmaz. Onları geçirmek için pek çok yöntem bulunsada ovalayarak da olsa bir türlü lekelerden kurtulamayanlara özel yöntem geldi. Üstelik her evde bulunan bu malzemeler sayesinde su lekelerine veda edeceksiniz.





SİRKE SODA KARIŞIMI

Duşakabin temizliği ev hanımlarının en titiz davrandığı noktalardan olurken birçok ürünle ovalayarak kendinizi yormanıza gerek kalmadı. Jet hızıyla temizliği geçirecek olan bu yöntemle 2 malzeme yeterli oldu.

Lekelerin olduğu bölgeye sirkeyi dökün ve ardından sodayı dökün. Yaklaşık 15 dakika süreyle sirke ve soda kirlere yapışmasını bekleyerek fırça yardımıyla bölgeyi iyice fırçalayın. Ilık suyla durulanan duşakabinde su lekesi kalmadığını göreceksiniz.