Sadece 1 bardak haşlanmış nohut yeterli! Urfalıların vazgeçemediği lezzet

Mutfakta lezzetli bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? İşte size enfes bir tarif: Nohut Tava!

Malzemeler:

Hazırlanan nefis bir nohut tava için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanmaktadır: Üç su bardağı haşlanmış nohut, iki adet orta boy soğan, üç adet orta boy domates, bir adet kapya biber, üç adet sivri biber, dört diş sarımsak, bir yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı zeytinyağı, bir çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve bir tatlı kaşığı tuz.





Tarif:

İlk adım olarak, orta büyüklükteki iki soğanı halka şeklinde ince ince doğrayınız. Ardından, üç orta boy domatesin kabuğunu soyup küp küp kesiniz. Ek olarak, bir adet kapya biber, üç adet sivri biber ve dört diş sarımsağı da ince ince doğrayınız.

İkinci aşamada, orta boy yuvarlak bir fırın kabına üç su bardağı haşlanmış nohutu yerleştiriniz. Üzerine doğranmış domatesleri ve biberleri ilave ediniz. Sonrasında, doğranmış soğanları ve sarımsakları da kaba ekleyiniz.

Üçüncü adımda, malzemelerin üzerine bir yemek kaşığı domates salçası, bir çay kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı tuz ekleyiniz. İsteğe bağlı olarak kırmızı pul biber ve isot da ekleyebilirsiniz. Son olarak, yarım çay bardağı zeytinyağını dökünüz.

Dördüncü aşamada, kaşık yardımıyla tüm malzemeleri iyice karıştırınız ve fırın kabının tabanına elinizle düzgünce yayınız.

Beşinci adımda, hazırladığınız nohut tavanın üzerine musluğun altında ıslattığınız ve elinizle buruşturduğunuz bir yağlı kağıt seriniz. Kenar kısımlarını sıkıştırarak kapatınız.

Altıncı adımda, önceden ısıtılmış 180 derece fırına veriniz. Yaklaşık 35-40 dakika kadar dikkatlice pişiriniz. Pişme süresi içinde nohut tavayı 1-2 kez karıştırarak, üzerini kapalı bir biçimde pişirmeye devam ediniz.

Yedinci ve son adımda, fırında nohut tava piştikten sonra üzerine ince ince doğranmış maydanozu serpip, yanında çırpılmış yoğurt ile servis edebilirsiniz.





Nohut tava, haşlanmış nohut, bol sebzeler ve baharatlar ile hazırlanan pratik bir fırın yemeğidir. Özellikle Urfa yöresine ait bu lezzet, doyurucu ve besleyici bir yemek olarak öne çıkıyor. Nohut tavayı istediğiniz sebzelerle de zenginleştirebilir ve fırın yerine tencerede de pişirebilirsiniz. Hazırlık ve pişirme süresi toplamda 50 dakikadır, tarifteki malzemeler ise 4 kişilik bir nohut tava içindir. Şimdiden afiyet olsun!