Sadece 1 gün kaldı! Adım adım yaklaştı: Tüm hafta boyunca aralıksız devam edecek

Meteoroloji Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kuzey ve Batı Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Denizli, Burdur, Isparta, Mersin, Sinop, Bayburt, Artvin. Bitlis, Bingöl ve Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinde sağanak yağışların etkili olacağı, güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinde ise zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Hatay, Batı Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Batman ve Siirt hariç), Erzurum ve Muş bölgelerinde yerel sağanak yağışlar görülecek. Yurdun orta ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde sis oluşması bekleniyor.

Sıcaklık: Trakya'da sıcaklıkların 2-4 derece daha sıcak, Doğu Karadeniz ve diğer bölgelerde ise 3-5 derece daha soğuk olması bekleniyor.

Rüzgâr: Genel olarak güneyden eseceği tahmin edilmekle birlikte, Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, Ege Denizi'nin kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarlar, ilerleyen saatlerde hafif, bazen orta şiddette esecek. Şiddetli estiği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'in doğusunda rüzgarlar kuvvetli (40-60 km/saat) esmektedir.

Şiddetli yağmur uyarısı: Son değerlendirmeye göre. Batı Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Batman ve Sirt hariç), Erzurum ve Muş'ta sağanak yağış beklendiğinden su baskını ve trafiğin aksaması gibi olumsuz etkilerden kaçınmak için dikkatli olunması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu bir havanın geçmesi tahmin ediliyor.

BURSA °C, 14°C

EDİRNE °C, 9°C

İSTANBUL °C, 13°C

KOCAELİ °C, 13°C

EGE BÖLGESİ

Parçalı bulutlu ve çok bulutlu bir havanın geçmesi bekleniyor. Güney Ege kıyılarıyla birlikte Denizli çevrelerinde sağanak ve aynı zamanda yer yer gök gürültülü şeklinde sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

DENİZLİ °C, 18°C

İZMİR °C, 18°C

MUĞLA °C, 18°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Öğle saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu, doğu Akdeniz, Isparta, Burdur ve Mersin çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri ve doğusu aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yarın Hatay'ın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabaha kadar pus ve ara sıra sis görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

ANTALYA °C, 24°C

BURDUR °C, 16°C

MERSİN °C, 24°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Havanın bulutlu olması bekleniyor. Bölgede sabah ve akşam saatlerinde sis ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

ÇANKIRI °C, 12°C

ESKİŞEHİR °C, 12°C

KONYA °C, 13°C

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Sinop çevrelerinde hava çok bulutlu ve hafif yağmur bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve akşam saatlerinde sis ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

DÜZCE °C, 13°C

KASTAMONU °C, 12°C

ZONGULDAK °C, 13°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Gökyüzü parçalı çok bulutlu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile kıyı kesimlerde yer yer sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve akşam saatlerinde sis ve yer yer sis bekleniyor.

RİZE °C, 16°C

SAMSUN °C, 14°C

TOKAT °C, 14°C

TRABZON °C, 15°Cı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı çok bulutlu, kuzeyi ve batısıyla Erzurum ve Muş çevrelerinde aralıklı sağanak ve sağanak yağışlı hava bekleniyor. Batıda yerel sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde pus ve ara ara da sis beklenmekte.

ERZURUM °C, 5°C

HAKKÂRİ °C, 11°C

MALATYA °C, 6°C

VAN °C, 11°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinde (Silt hariç) aralıklı sağanak ve sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde (Batman ve Sirte hariç) yerel olmak üzere kuvvetli yağış bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde pus ve yer yer sis beklenmekte.

DİYARBAKIR °C, 14°C

GAZİANTEP °C, 16°C

MARDİN °C, 17°C

SİİRT °C, 17°C

4 Günlük Hava Durumu















