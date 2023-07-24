Sadece 5 gün kaldı! Şimdiden önlemini almayan felaketle karşılaşacak: Uzmanlar bas bas bağırdı!

Meteoroloji uzmanları, Türkiye'nin yakında aşırı sıcaklarla mücadele etmesi gerekeceği uyarısında bulunuyor. Son verilere göre, ülkemizdeki sıcak hava dalgalarının artışıyla birlikte, Perşembe günü 27 Temmuz'da yeni bir sıcak hava dalgası bekleniyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nde görev yapan iklim bilimci Prof. Dr. Barış Önol, bu hafta sonu yaşanan sıcak hava dalgasının ardından önümüzdeki hafta Perşembe gününden itibaren daha da şiddetli bir sıcaklık dalgasının Türkiye'yi etkisi altına alacağını belirtti.





Ayrıca, Avrupa'nın yüksek sıcaklıklarla başa çıkarken, Atlas Okyanusu'ndan gelen sıcaklık dalgalarının bu duruma katkı sağladığı bildirildi. Türkiye'nin de içinde yer aldığı Akdeniz ve çevresindeki bölgelerde ise aşırı sıcak gün sayısının arttığı ve sıcaklık stresine neden olduğu belirtiliyor.

Vatandaşlara güvenlik önlemleri almaları ve sağlıklarını korumaları çağrısında bulunuluyor. Uzmanlar, özellikle açık havada uzun süre kalmaktan kaçınılmasını, bol sıvı tüketilmesini ve güneşin en dik olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınılmasını öneriyor.





Türkiye, önümüzdeki günlerde beklenen sıcak hava dalgasına hazırlıklı olmalı ve gerekli önlemleri alarak güvende kalabilmelidir. Vatandaşlar, meteorolojik uyarılara dikkat ederek kendilerini ve sevdiklerini korumak için hassas davranmalıdır.