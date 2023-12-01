Sadece KPSS 60 puanla belediyede memur olabilirsiniz! Diplomasını getirene 5 belediyeden iş imkanı

Türkiye genelinde beş farklı belediye, bünyelerindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere toplamda 180 memur, zabıta memuru ve itfaiye eri alımı için başvuruların başladığını duyurdu. Bu belediyeler arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Güzelbahçe Belediyesi, ve Beylikdüzü Belediyesi bulunmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplamda 109 kişilik kadro ile lise ve ön lisans mezunu adayları arasından 69 itfaiye eri ve 40 zabıta memuru alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 2022 yılı KPSS puanlarına göre belirlenmiş olup, en geç 1 Aralık 2023 tarihine kadar alınacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi, genel idare hizmetleri sınıfında toplamda 30 zabıta memuru alımı yapacak. Bu alımda 15 lisans ve 15 ön lisans mezunu adaylar arasından seçim yapılacak. Başvurular, 2022 KPSS'den en az 65 puan almış olan adaylar arasından en geç 1 Aralık 2023 tarihine kadar kabul edilecek.





Seyhan Belediyesi, 65 KPSS puanı ile toplamda 20 zabıta memuru alımı gerçekleştirecek. Bu alımda 15 lisans ve 5 ön lisans mezunu adaylar arasından seçim yapılacak. Başvurular, 30 yaş şartı ve diğer zabıta memuru şartları çerçevesinde en geç 1 Aralık 2023 tarihine kadar kabul edilecek.

Güzelbahçe Belediyesi, ön lisans ve lisans seviyesinde toplamda 11 memur alımı yapacak. Alımlar arasında 4 zabıta memuru, 1 tahsildar, 2 muhasebeci, 1 mühendis, 1 peyzaj mimarı ve 2 mimar bulunmaktadır. Başvurular, en geç 1 Aralık 2023 tarihine kadar alınacak.

Beylikdüzü Belediyesi, 9. dereceli kadroda toplamda 10 genel idare hizmetleri sınıfında memur alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 80 KPSS puanı ile lisans mezunu adaylar arasından en geç 1 Aralık 2023 tarihine kadar alınacak.

Başvuruların başlamasıyla birlikte adaylar, belediyelerin resmi internet siteleri üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilir ve istenen belgelerle birlikte başvurularını gerçekleştirebilirler. Her bir belediye, alımlarını belirli kriterlere göre gerçekleştirecek ve adayları en uygun pozisyonlara yerleştirecektir. Başvuru süreci için belirlenen son tarih olan 1 Aralık 2023'e kadar adayların başvurularını tamamlamaları önemlidir. Bu belgeler arasında nüfus cüzdanı, diploma veya mezuniyet belgesi, askerlik durumu beyanı ve sürücü belgesi gibi önemli evraklar yer almaktadır. Başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiler, ilgili belediyelerin resmi internet sitelerinde ve ilan detaylarında bulunmaktadır.