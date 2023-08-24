Sadece üç malzemeyle gününüzü kurtarabilirsiniz: Ağızda dağılan kıyır kıyır kurabiye tarifi

Aniden misafiriniz geldiyse sadece üç malzemeyle çayın yanına un kurabiyesi yapabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SADECE ÜÇ MALZEMEYLE UN KURABİYESİ

Ani misafirlere karşı gününüzü kurtaracak bir tarif geldi! Bu üç malzemeyle dakikalar içinde pastane kurabiyeniz hazır! İhtiyacınız olan malzemeler 250 gram tereyağ, 1 su bardağı pudra şekeri, 3.5 su bardağı un. İlk olarak tereyağ geniş bir kaba alınır ve pudra şekeriyle iyice krema kıvamına gelene kadar karıştırılır.





Daha sonra az az un eklenir ve hamur kıvamına gelene kadar yoğrulur. Kurabiyelere isteğe göre şekil verilir ve yağlı kağıt serilen fırın tepsisine yerleştiriliyor. Önceden ısıtılan 170 derece fırında 15-20 dakika süreyle pişirilir. Kurabiyeler soğutulduktan sonra servis edilir. Bu kurabiyeyi yaparken bütün malzemelerin oda sıcaklığında olması dikkat ediyor.