Safranbolu'da Turizm Haftası Coşkuyla Başladı

Safranbolu'da Turizm Haftası Kutlamaları

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde, Turizm Haftası kutlamaları başladı. Program, Karabük Valiliği tarafından Tarihi Çarşı'da gerçekleştirilen törenle start aldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Vali Yavuz'un Mesajı

Törende konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, etkinliklerin, mimarisi, kültürü, tarihi, doğası ve coğrafyasıyla kendileri için göz bebeği olan Safranbolu’da açıldığını belirtti. Yavuz, son günlerde yaşanan iklim değişikliklerine de dikkat çekerek, "Son bir haftada kışı, baharı ve yazı bir arada yaşadık. Bu coğrafya bize bu imkanları sunuyor," dedi.

Yavuz, bölgede turizm potansiyelinin iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, turizm alanında daha yüksek paylar almak gerektiğini vurguladı. Ramazan Bayramı tatilinde 1 milyon 718 bin aracın Karabük sınırlarından giriş çıkış yaptığını belirten Yavuz, bu durumun ciddi bir hareketliliği gösterdiğini kaydetti. "Bu şehir ve bu ilçenin turizm çekme potansiyeli var. Bunu daha iyi yönetmemiz gerekiyor," dedi.

Beraberlik Vurgusu

Vali Yavuz, şehrin turizm potansiyelini daha iyi yönetebilmek için birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı: "Bu şehrin insanının turizmden daha yüksek payler almasını sağlamalıyız. İnanıyorum ki bunu başaracağız," dedi.

Belediye Başkanı ve Turizm Müdürü Açıklamaları

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de, turizmde günü kurtarmak yerine yarını inşa etmek istediklerini ifade etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ise, turizmin hızla büyüyen sektörlerden biri olduğunu belirterek, "Ülkeler arası büyük bir rekabet var. Türkiye, zengin kültürel mirası ve doğal güzellikleri ile güçlü bir turizm destinasyonu olduğunu kanıtladı," dedi.

Etkinlikler ve Katılımcılar

Açılışta, halk oyunları gösterileri, müzik dinletisi yapıldı ve yöresel lezzetler ikram edildi. Ayrıca, Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'nde Rıza Korkmaz'ın "Zamanhane" adlı yağlı boya resim sergisi sanatseverlerle buluştu. Etkinlikte; Karabük Vali Yardımcısı Vekili Meral Batı Demirbaş, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Göcek, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Yılmaz Dizdar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Karabük Valiliği tarafından Tarihi Çarşı'da düzenlenen törene, Vali Mustafa Yavuz (ortada) da katıldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Karabük Valiliği tarafından Tarihi Çarşı'da düzenlenen törene, Vali Mustafa Yavuz (ortada) da katıldı.