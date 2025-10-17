Safranbolu'da yarım asırdır saat tamircisi: Mehmet Yapıcı

Safranbolu'da 15 yaşında çırak olarak başlayan 65 yaşındaki Mehmet Yapıcı, 8 metrekarelik dükkânında yarım asırdır arızalı ve antika saatleri tamir ediyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 10:26
Safranbolu'da yarım asırdır saat tamircisi: Mehmet Yapıcı

Safranbolu'da yarım asırdır saat tamircisi: Mehmet Yapıcı

8 metrekarelik dükkânda kuşaktan kuşağa süren ustalık

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki saat tamircisi Mehmet Yapıcı, yarım asrı aşkın süredir arızalı saatleri onarıyor. Mesleğe 15 yaşında çırak olarak başlayan Yapıcı, 8 metrekarelik dükkanında bugün de müşterilerine hizmet veriyor.

AA muhabirine konuşan Yapıcı, saatçiliğin aile mesleği olduğunu belirterek, "Saatçilik genelde babadan oğula geçen bir zanaattır. Bizim işte kolay kolay çırak yetişmez. Çok sabır ve sebat isteyen meslek. İçinde varsa öğrenir, içinde yoksa mesleği öğrenme şansı yok" dedi.

"Safranbolu Tarihi Çarşı'da saatçi bir ben kaldım"

Yapıcı, çocukluğunda Safranbolu Tarihi Çarşı'da üç saatçi olduğunu, bunlardan birinin kendisinin babası olduğunu ve diğer iki arkadaşın vefat ettiğini anlattı. "Biri babamdı. Diğer 2 arkadaş vefat etti. Başka dükkan da açılmadı. Ben hala bu işi devam ettiriyorum. Safranbolu Tarihi Çarşı'da saatçi bir ben kaldım." sözleriyle geleneksel zanaatın bölgedeki azalan temsilcilerinden biri olduğunu vurguladı.

Yapıcı, yeni veya eski fark etmeksizin tüm saatleri tamir ettiklerini, Türkiye'nin dörtbir yanından parçaları bulunmayan saatlerin kendilerine gönderildiğini ve onarılan saatlerin geri gönderildiğini söyledi. Ayrıca antika ve yeni saatler sattıklarını belirtti.

İlçedeki tarihi yapıların saat bakımını da üstlenen Yapıcı, Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nin avlusundaki güneş saatini ve tarihi saat kulesindeki saati onardığını kaydetti.

Gençlere seslenen Yapıcı, "Gençler, hangi meslek olursa olsun mesleği tam öğrenmeliler. Saatçilik bizim çocukluğumuzda çok revaçtaydı. Meslek öğrenmek, kola takılan altın bilezikti. Çok itibar görürdü." diyerek usta-çırak geleneğinin önemine dikkat çekti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki saat tamircisi Mehmet Yapıcı, yarım asırdır...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki saat tamircisi Mehmet Yapıcı, yarım asırdır arızalı saatleri tamir ediyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki saat tamircisi Mehmet Yapıcı, yarım asırdır...

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Priene Antik Kenti'nin UNESCO Kalıcı Miras Süreci İçin Paydaş Toplantıları Başladı
2
SAMDOB, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde 9 Temsil Sunacak
3
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Akın Gürlek atandı. Akın Gürlek Kimdir?
4
BYD'den sıfır araç almaya düşünenlere müjde! Bu ultra lüks araç 800 TL'den satılacak
5
Japonların eğlencesi şans kurabiyesi! Birkaç malzemeyle 3 dakikada yapacaksınız
6
Yaşı tutan belediyede işi kapar! Başvuru ekranı az önce açıldı
7
Haşlanmış yumurtayı çatlatmayan tüyo! Herkes yanlış yapıyormuş

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği