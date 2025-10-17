Safranbolu'da yarım asırdır saat tamircisi: Mehmet Yapıcı

8 metrekarelik dükkânda kuşaktan kuşağa süren ustalık

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki saat tamircisi Mehmet Yapıcı, yarım asrı aşkın süredir arızalı saatleri onarıyor. Mesleğe 15 yaşında çırak olarak başlayan Yapıcı, 8 metrekarelik dükkanında bugün de müşterilerine hizmet veriyor.

AA muhabirine konuşan Yapıcı, saatçiliğin aile mesleği olduğunu belirterek, "Saatçilik genelde babadan oğula geçen bir zanaattır. Bizim işte kolay kolay çırak yetişmez. Çok sabır ve sebat isteyen meslek. İçinde varsa öğrenir, içinde yoksa mesleği öğrenme şansı yok" dedi.

"Safranbolu Tarihi Çarşı'da saatçi bir ben kaldım"

Yapıcı, çocukluğunda Safranbolu Tarihi Çarşı'da üç saatçi olduğunu, bunlardan birinin kendisinin babası olduğunu ve diğer iki arkadaşın vefat ettiğini anlattı. "Biri babamdı. Diğer 2 arkadaş vefat etti. Başka dükkan da açılmadı. Ben hala bu işi devam ettiriyorum. Safranbolu Tarihi Çarşı'da saatçi bir ben kaldım." sözleriyle geleneksel zanaatın bölgedeki azalan temsilcilerinden biri olduğunu vurguladı.

Yapıcı, yeni veya eski fark etmeksizin tüm saatleri tamir ettiklerini, Türkiye'nin dörtbir yanından parçaları bulunmayan saatlerin kendilerine gönderildiğini ve onarılan saatlerin geri gönderildiğini söyledi. Ayrıca antika ve yeni saatler sattıklarını belirtti.

İlçedeki tarihi yapıların saat bakımını da üstlenen Yapıcı, Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nin avlusundaki güneş saatini ve tarihi saat kulesindeki saati onardığını kaydetti.

Gençlere seslenen Yapıcı, "Gençler, hangi meslek olursa olsun mesleği tam öğrenmeliler. Saatçilik bizim çocukluğumuzda çok revaçtaydı. Meslek öğrenmek, kola takılan altın bilezikti. Çok itibar görürdü." diyerek usta-çırak geleneğinin önemine dikkat çekti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki saat tamircisi Mehmet Yapıcı, yarım asırdır arızalı saatleri tamir ediyor.