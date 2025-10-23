Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Sağlık Bakanlığı'nın 2.764 sürekli işçi kura çekimi 12 Kasım 2025 Çarşamba 09:00-18:00 arasında noter huzurunda yapılacak; canlı yayın YouTube, sonuçlar iscisonuc.saglik.gov.tr'de.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 09:03
Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi İçin Geri Sayım

İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayan on binlerce aday için heyecan dorukta. Sağlık Bakanlığı, daha önce açıklanan 15 bin sözleşmeli personel alımının ardından, 2.764 sürekli işçi kadrosu için yapılacak nihai kura tarihini resmen duyurdu.

Kura Tarihi ve Saati

Bakanlığın resmi açıklamasına göre, İŞKUR aracılığıyla alınan başvurular için kura çekimi 12 Kasım 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak kura işlemleri gün boyu sürecek; başlangıç saati 09:00 ve bitiş saati 18:00 olarak açıklandı.

Canlı Yayın Nereden İzlenecek?

Şeffaflık ilkesiyle hareket eden Bakanlık, kura çekimini adayların anbean takip edebilmesi için dijital platformdan yayınlayacak. Kura çekimi, Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden 12 Kasım 2025 Çarşamba günü boyunca canlı yayınlanacak.

Sonuç Ekranı ve Duyuru

Canlı yayında isimlerin belirlenmesinin ardından, asil ve yedek adayları içeren nihai listeler Bakanlık tarafından ilgili sistem üzerinden ilan edilecek. Adaylar sonuçları T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.

Sağlık Bakanlığı, kura sonuçlarının ilan edileceği adresi https://iscisonuc.saglik.gov.tr olarak bildirdi. Bakanlık ayrıca, fiziki tebligat veya posta yoluyla bildirim yapılmayacağı uyarısında bulundu; tüm duyurular ve sonuçlar yalnızca bu internet adresi üzerinden takip edilebilecek.

Başvuru yapan adayların kura günü yayın akışını ve sonuç ekranını takip etmeleri önem taşıyor.

