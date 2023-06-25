  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Sahil Güvenlik Ekipleri Ayvacık Açıklarında 14 Kaçak Göçmen Kurtardı

Sahil Güvenlik Ekipleri Ayvacık Açıklarında 14 Kaçak Göçmen Kurtardı

Yayınlanma:
Sahil Güvenlik Ekipleri Ayvacık Açıklarında 14 Kaçak Göçmen Kurtardı
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine düğmeye bastı. Sahil Güvenlik gemisi, ‘KB-20' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen can salı içindeki 12 Yemen, 1 Sudan ve 1 Eritre uyruklu olmak suretiyle 14 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemleri sonrası Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Ekipleri Düğmeye Bastı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine düğmeye bastı.

Kaçak Göçmenler Kurtarıldı

Sahil Güvenlik gemisi, ‘KB-20' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen can salı içindeki 12 Yemen, 1 Sudan ve 1 Eritre uyruklu olmak suretiyle 14 kaçak göçmen kurtarıldı.

İşlemler Sonrası Teslim Edildiler

Kaçak göçmenler işlemleri sonrası Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yaşam
Ardahan ve Sahara'da Şiddetli Dolu Yağışı
Ardahan ve Sahara'da Şiddetli Dolu Yağışı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Adıyaman'da Deprem Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Adıyaman'da Deprem Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
Bismil'deki Arazi Anlaşmazlığı Olayında Tutuklu Sayısı 13'e Yükseldi
Bismil'deki Arazi Anlaşmazlığı Olayında Tutuklu Sayısı 13'e Yükseldi
İstanbul'da Otomobil ve Motosiklet Kaza Yaptı, Kavga Çıktı
İstanbul'da Otomobil ve Motosiklet Kaza Yaptı, Kavga Çıktı
Pendik'te Trafik Kazası Sonrası Yaşanan Tartışma Kamerada
Pendik'te Trafik Kazası Sonrası Yaşanan Tartışma Kamerada
İstanbul'da Taksi Sorunu: Turistler Mağdur Oluyor
İstanbul'da Taksi Sorunu: Turistler Mağdur Oluyor
MSB Müze Gemisi 50 Binden Fazla Kişi Tarafından Ziyaret Edildi
MSB Müze Gemisi 50 Binden Fazla Kişi Tarafından Ziyaret Edildi