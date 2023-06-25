Sahil Güvenlik Ekipleri Ayvacık Açıklarında 14 Kaçak Göçmen Kurtardı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine düğmeye bastı. Sahil Güvenlik gemisi, ‘KB-20' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen can salı içindeki 12 Yemen, 1 Sudan ve 1 Eritre uyruklu olmak suretiyle 14 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemleri sonrası Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Ekipleri Düğmeye Bastı
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine düğmeye bastı.
Kaçak Göçmenler Kurtarıldı
Sahil Güvenlik gemisi, ‘KB-20' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen can salı içindeki 12 Yemen, 1 Sudan ve 1 Eritre uyruklu olmak suretiyle 14 kaçak göçmen kurtarıldı.
İşlemler Sonrası Teslim Edildiler
Kaçak göçmenler işlemleri sonrası Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Yaşam
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