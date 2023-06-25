Sahil Güvenlik Ekipleri Ayvacık Açıklarında 14 Kaçak Göçmen Kurtardı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine düğmeye bastı. Sahil Güvenlik gemisi, ‘KB-20' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen can salı içindeki 12 Yemen, 1 Sudan ve 1 Eritre uyruklu olmak suretiyle 14 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemleri sonrası Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.