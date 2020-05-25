Sahillere korona ayarı! İşte sosyal mesafeli sahiller

Korona virüs ile mücadele de normale dönüş için düğmeye basan Ülkemizde Ramazan Bayramı sonrasında kontrollü olarak seyahatlerin başlamasıyla birlikte turizm sektörünün açılması planlanıyor.

PLAJLAR KORONA GÖRE YENİDEN DÜZEN ALIYOR

Bu kapsam çalışmalara hız veren Antalya'nın Konyaaltı sahilinde plajlar yeniden düzenleniyor.

Yerli ve yabancı turistler için uyarı levhaları asıldı, şezlong ve şemsiyeler ise sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlendi.

Bu kapsamda Türk turizminin amiral gemisi olarak anılan Antalya'da, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla önlemlerini artırdı.

Pandemi sürecinde yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca virüsle mücadele sağlanıncaya kadar tedbir amaçlı girişlerin yasaklandığı plajlardan olan Konyaaltı Plajı'nda "deniz keyfi" yapmak isteyenler bundan böyle "sosyal mesafe" kuralına uyacak.

Yasağın kaldırılmasının ardından sessizliğini bozacak dünyaca ünlü plaj için örnek bir düzenleme yapıldı.Belediye ekiplerince plaja girişten itibaren yönlendirmelerin de yer aldığı sosyal mesafe uyarı tabelaları asıldı.

Plajdaki şezlong ve şemsiyelerin ise sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirilmesi için çalışma başlatıldı. Bölgedeki işletmelere de örnek olması için turistlerin güneşlenme aralıkları işaretlenerek belirgin hale getirildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020, 17:03