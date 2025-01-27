Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Şahinbey Belediyesi'nden Çifte Bayram Müjdesi

Şahinbey Belediyesi, Başkan Mehmet Tahmazoğlu öncülüğünde vatandaşlarına yönelik destek paketlerinde önemli bir artışa gitti. Özellikle dar gelirli vatandaşları ilgilendiren bu destekler, her gün yeni müjdeler ile fazlasıyla gündemde.

Öğrencilere Eğitim Desteği

Belediye, gençlerin eğitimine katkı sağlamaya devam ediyor. Başkan Tahmazoğlu, üniversite öğrencilerine sunulan destek miktarının artırıldığını duyurdu. Daha önce 15.000 TL ile 30.000 TL arasında olan destek, bu dönem için 7.000 TL’den 14.000 TL’ye çıkan ödemelerin ardından, ikinci dönemde 8.000 TL ile 10.000 TL arasında revize edildi. Ayrıca, dereceye giren öğrencilere sunulan destek, 16.000 TL'den 20.000 TL'ye yükseltildi.

Yeni Evlenen Çiftlere Destek

Şahinbey Belediyesi, yeni evlenen çiftlere yönelik destek miktarını da artırdı. Önceki destek tutarı 20.000 TL iken, bu miktar şimdi 35.000 TL’ye çıkarıldı. Bu artış, yeni başlangıç yapan çiftler için büyük bir destek sağlıyor.

Yenilikçi Bebek Bezi Desteği

Bebek bezi desteğiyle de dikkat çeken Şahinbey Belediyesi, önceki düzenlemede yalnızca üçüncü çocuk ve sonrasına sunulan desteği, artık ikinci çocuk ve sonrası için de genişletti. Bu sayede özellikle çocuklu aileler, bu desteklerden daha fazla yararlanacak.