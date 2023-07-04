  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Şahinbey Caddesi'nde Patlama ve Yangın: Yaralı Var

Şahinbey Caddesi'nde Patlama ve Yangın: Yaralı Var

Yayınlanma:
Şahinbey Caddesi'nde Patlama ve Yangın: Yaralı Var
Şahinbey Caddesi Denizciler Sokak'ta bulunan binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu yabancı uyruklu bir kişi yaralanırken, binada yangın çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü. İstanbul Valiliği, olayın doğal gaz patlaması olduğunu ve yaralının tedavi altına alındığını belirtti.

Şahinbey Caddesi Denizciler Sokak'ta Patlama ve Yangın Çıktı

Şahinbey Caddesi Denizciler Sokak'ta bulunan binanın giriş katında patlama meydana geldi. Patlama sonucunda, burada yaşayan yabancı uyruklu M.G. yaralandı. Aynı zamanda binada yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yangın ise itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Valilikten Açıklama

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Çekmeköy'deki bir binanın giriş katında doğal gaz patlaması meydana geldiği belirtildi. Olayda ikamette yaşayan bir kişi hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı ve Kartal Eğitim Araştırma Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı. Doğal gaz ekipleri gerekli tedbirleri almış olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yaşam
Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi! Vergisiz telefon ve bilgisayar fiyatları bayram ettirecek!
Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi! Vergisiz telefon ve bilgisayar fiyatları bayram ettirecek!
Onlarca il için alarm verildi! Temmuz ayı felaket ayı olacak: Meteoroloji duyurdu
Onlarca il için alarm verildi! Temmuz ayı felaket ayı olacak: Meteoroloji duyurdu
İstanbul'da yaşayanlara tarih verildi! Tedbirini almayan felaketi yaşayacak
İstanbul'da yaşayanlara tarih verildi! Tedbirini almayan felaketi yaşayacak
Araç muayenesi yaptıranlar dikkat! Bunu yapan parasını geri alabilecek
Araç muayenesi yaptıranlar dikkat! Bunu yapan parasını geri alabilecek
Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde Bir Fabrikada Yangın Çıktı
Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde Bir Fabrikada Yangın Çıktı
Kurban Bayramı Tatili Sonrası Sazlıbosna Gölü Çöplüğe Döndü
Kurban Bayramı Tatili Sonrası Sazlıbosna Gölü Çöplüğe Döndü
Bugün hava nasıl olacak? 4 Temmuz 2023 Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminleri
Bugün hava nasıl olacak? 4 Temmuz 2023 Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminleri