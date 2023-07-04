Şahinbey Caddesi'nde Patlama ve Yangın: Yaralı Var

Şahinbey Caddesi Denizciler Sokak'ta Patlama ve Yangın Çıktı

Şahinbey Caddesi Denizciler Sokak'ta bulunan binanın giriş katında patlama meydana geldi. Patlama sonucunda, burada yaşayan yabancı uyruklu M.G. yaralandı. Aynı zamanda binada yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yangın ise itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Valilikten Açıklama

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Çekmeköy'deki bir binanın giriş katında doğal gaz patlaması meydana geldiği belirtildi. Olayda ikamette yaşayan bir kişi hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı ve Kartal Eğitim Araştırma Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı. Doğal gaz ekipleri gerekli tedbirleri almış olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.