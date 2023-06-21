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Sahte para nasıl anlaşılır? Parada dikkat edilmesi gerekenler

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Sahte para nasıl anlaşılır? Parada dikkat edilmesi gerekenler
Dolandırıcılık haberleri sık sık gelmeye devam ederken paranın sahte olup olmadığını anlamanın püf noktaları araştırılmaya başlandı. Sahte Türk Lirası nasıl anlaşılır? İşte, sahte parayla kandırılmamak için dikkat edilmesi gereken püf noktalar haberimizde.

Sahte Türk lirası banknotlarını tespit etmek için uyarılar yapılırken kontrol yapmayı ise ihmal etmemek gerekiyor. Paranın sahte olup olmadığını anlamanın püf noktalarını görenler derin nefes aldı. Şüphelendiğiniz banknotla üzerinden yapılması gerekenler çok basit. Sahte Türk Lirasını anlamanın yolları...

SAHTE TÜRK LİRASI NASIL ANLAŞILIR?

Sahte para üreticileri, gerçek banknotları kopyalamaya çalışırken bazı ayrıntılarını gözden kaçırıyorlar. Türk lirası banknotlarını dikkatlice incelemek ve kalite kontrolü yapmak gerekir. Banknotların kalitesi düşük olduğunda sahte olduğunu anlayabilirsiniz.

sahte para

Türk lirasının bazı değerlerinden olan hologramlar ve güvenlik şeritleri yer alır. Bu durumlar sahte para üreticileri tarafından taklit edilemediğinden eksik ya da hatalı durumlar yaşanıyor. Sahte parayı anlamak için 100 TL üzerinde ''100'' rakamının üzerinden bulunan hologram parlak ve renkli olmasına dikkat edin.

Paranın sahte olup olmadığını anlamanın bir diğer yolu ise su testidir. Banknotu hafifçe nemlendirilmesiyle dikkatlice kaldırılır. Gerçek parada mürekkep suya temas edildiğinde yayılır ve belirli desenler ortaya çıkar fakat sahte parada ise suya temas etmesine rağmen mürekkep akmaz. 

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