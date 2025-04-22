Sakarya 15. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Kortejle Başladı

Sakarya 15. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Coşkuyla Başladı
Sakarya'da, farklı ülkelerden geleneksel halk danslarının sergileneceği "Sakarya 15. Uluslararası Halk Oyunları Festivali", kortej yürüyüşü ile kapılarını araladı.
Kortej Yürüyüşü ve İlk Gün Etkinlikleri
Tarih boyunca Halk Oyunları Şöleni ile birleşerek uluslararası bir organizasyona dönüşen bu festivalin ilk gününde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında coşkulu bir kortej gerçekleştirildi.
Çark Caddesi’nden başlayıp Demokrasi Meydanı İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, festivalin yalnızca halk danslarına odaklanmadığını, aynı zamanda geçmişle bağ kurarak gelenekleri yaşatan ve geleceğe taşıyan bir kültürel miras şöleni olduğunu belirtti. Acar, festivalde emeği geçen herkese teşekkür ederken, sahne alacak ekiplere başarılar diledi. Yürüyüşün ardından, Türkiye, Bosna-Hersek, Gagavuzya, Kırım, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova ve Polonya’dan gelen öğrenciler, Demokrasi Meydanı’nda geleneksel oyunlarını sergiledi. Daha fazla sanat ve kültür buluşmasını izlemeyi hedefleyenler için festival, 24 Nisan’da sona erecek. Sakarya'da farklı ülkelerden geleneksel halk danslarının sergileneceği "Sakarya 15. Uluslararası Halk Oyunları Festivali", kortej yürüyüşüyle başladı. Çark Caddesi'nden başlayıp Demokrasi Meydanı'nda sona eren korteje 8 ülkeden çocuklar katıldı. Sakarya'da farklı ülkelerden geleneksel halk danslarının sergileneceği "Sakarya 15. Uluslararası Halk Oyunları Festivali", kortej yürüyüşüyle başladı. Çark Caddesi'nden başlayıp Demokrasi Meydanı'nda sona eren korteje 8 ülkeden çocuklar katıldı.
Kültürel Miras ve Bağlantılar
Festival Devam Ediyor
İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, festivalin yalnızca halk danslarına odaklanmadığını, aynı zamanda geçmişle bağ kurarak gelenekleri yaşatan ve geleceğe taşıyan bir kültürel miras şöleni olduğunu belirtti. Acar, festivalde emeği geçen herkese teşekkür ederken, sahne alacak ekiplere başarılar diledi.
Yürüyüşün ardından, Türkiye, Bosna-Hersek, Gagavuzya, Kırım, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova ve Polonya’dan gelen öğrenciler, Demokrasi Meydanı’nda geleneksel oyunlarını sergiledi.
Daha fazla sanat ve kültür buluşmasını izlemeyi hedefleyenler için festival, 24 Nisan’da sona erecek.
Sakarya'da farklı ülkelerden geleneksel halk danslarının sergileneceği "Sakarya 15. Uluslararası Halk Oyunları Festivali", kortej yürüyüşüyle başladı. Çark Caddesi'nden başlayıp Demokrasi Meydanı'nda sona eren korteje 8 ülkeden çocuklar katıldı.
Sakarya'da farklı ülkelerden geleneksel halk danslarının sergileneceği "Sakarya 15. Uluslararası Halk Oyunları Festivali", kortej yürüyüşüyle başladı. Çark Caddesi'nden başlayıp Demokrasi Meydanı'nda sona eren korteje 8 ülkeden çocuklar katıldı.