Sakarya 15. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Kortejle Başladı

Sakarya 15. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Coşkuyla Başladı

Sakarya'da, farklı ülkelerden geleneksel halk danslarının sergileneceği "Sakarya 15. Uluslararası Halk Oyunları Festivali", kortej yürüyüşü ile kapılarını araladı.

Kortej Yürüyüşü ve İlk Gün Etkinlikleri

Tarih boyunca Halk Oyunları Şöleni ile birleşerek uluslararası bir organizasyona dönüşen bu festivalin ilk gününde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında coşkulu bir kortej gerçekleştirildi.