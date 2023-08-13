Sakarya, Ankara, Eskişehir, Ordu ve diğer illere uyarı! Günlerce devam edecek

Türkiye genelinde hava durumuyla ilgili son tahminlere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 11 Ağustos için yapılan açıklamada, 5 farklı kent için sarı kodlu uyarı yapıldığı bildirildi.

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin yanı sıra Hatay'ın kıyı kesimleri, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklenildiği ifade edildi. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Kastamonu, Ordu, Giresun ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olabileceği vurgulandı.





Bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. Özellikle kuvvetli yağışların su baskını, sele ve taşkına yol açabileceği, ayrıca ani rüzgarın da dikkat edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

MGM'nin açıklamasına göre, hava sıcaklıklarında Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece arasında bir düşüş yaşanması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgar ise Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği, ancak Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesinin beklendiği belirtildi.

Sarı kodla uyarı yapılan kentler arasında Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce'nin bulunduğu aktarıldı. Bu kentlerde yaşayan vatandaşlardan, yağışın ve rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları istendi.

Diğer bölgelerde ise genellikle az bulutlu, açık veya parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri çerçevesinde seyretmesi öngörülüyor.

Vatandaşlar, günlük hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmeleri ve ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyarıldı.