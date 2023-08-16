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Sakarya, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli ve bu illere acil uyarı! Sıcak havayı mumla arayacaklar

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Sakarya, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli ve bu illere acil uyarı! Sıcak havayı mumla arayacaklar
Meteoroloji raporlarına göre bugün Marmara Bölgesi'nde yoğun rüzgarlar ve bölgesel yağışlar bekleniyor; rüzgarın saatte 75 kilometreye kadar hızla esmesi tahmin ediliyor. Aynı zamanda Karadeniz kıyılarında da yerel yağışlar görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu raporlarına göre, bugün Marmara'nın doğu kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz sahilleri, Balıkesir'in kuzey bölgeleri, Çanakkale'nin doğusu ve Ardahan çevresinde bölgesel sağanak yağışlar görülecek. Marmara Bölgesi'nin büyük bir bölümünde ise güçlü rüzgarlar bekleniyor. Gün boyunca rüzgar, batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif şekilde esecek, ancak Marmara'nın batısında kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Hava sıcaklıkları ise Marmara, Karadeniz ve Ege kıyı bölgelerinde önemli bir değişiklik göstermeyecek, diğer bölgelerde ise artış gösterecek.
meteoroloji

Marmara Bölgesi'nde hava durumu parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu olarak bekleniyor. Özellikle öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kısımları ve Çanakkale'nin doğu bölgelerinde yerel sağanak yağışlar gözlemlenebilir.

Bölgenin batı kesimlerinde rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli şekilde esecek ve kısa süreli fırtına etkisi yaratacak. Rüzgar hızının saatte 75 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Yaşam
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