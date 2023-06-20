Sakarya Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Kalp Krizi Geçirdi

Sakarya Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, makam odasında kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.