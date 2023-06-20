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Sakarya Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Kalp Krizi Geçirdi

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Sakarya Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Kalp Krizi Geçirdi
Sakarya Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, makam odasında kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sakarya Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Kalp Krizi Geçirdi

Sakarya Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, makam odasında kalp krizi geçirdi. İlk müdahale sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Başkan Kılıç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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