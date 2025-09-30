Sakarya'da Ekim Tiyatrosu: 5 Oyun ve AA'nın 'Tanık' Sergisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yeni Sezon Kültür Sanat Programı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yeni sezon kültür-sanat etkinlikleri ekim ayında 5 tiyatro oyunu ve Anadolu Ajansı'nın Filistin konulu fotoğraf sergisiyle başlıyor.

Tiyatro Programı (Ekim)

'Bu da Geçer Ya Hu' — Perde Sanat Tiyatrosunca sahnelenen oyun, 11 Ekim Cumartesi 20.00'de SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde izlenebilecek.

'Bir Zebra Müzikali' — 1001 Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun, 20 Ekim Pazartesi saat 11.00 ve 14.00'te Sosyal Gelişim Merkezi (SGM)'de çocuklarla buluşacak.

'Şahane Düğün' — Aynı grubun sahneye taşıdığı oyun, 20 Ekim Pazartesi 20.00'de SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde sergilenecek.

'Alaaddin'in Sihirli Lambası' — Sema Sultan Tiyatrosunca sahnelenen oyun, 26 Ekim Pazar 13.00 ve 15.00'te SGM'de çocukların beğenisine sunulacak.

'Mükemmel Partner' — Bursa Devlet Tiyatrosunun sahnelediği oyun, 28 Ekim Salı 20.00'de SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde izlenebilecek.

Anadolu Ajansı Fotoğraf Sergisi

Anadolu Ajansının Filistin konulu fotoğraf sergisi 'Tanık', 7 Ekim Salı 18.00'de Ofis Sanat Merkezi'nde açılacak.

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında ayrıca sergi, söyleşi, konser, film söyleşisi ve panel düzenlenecek.