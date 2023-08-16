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Sakarya, Zonguldak, Kocaeli'de tamamen yasaklandı! Vatandaşlara büyük şok

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Sakarya, Zonguldak, Kocaeli'de tamamen yasaklandı! Vatandaşlara büyük şok
Kocaeli, Zonguldak ve Sakarya illerinde deniz koşullarının elverişsiz olması sebebiyle denize girmek yasaklandı. Ayrıntılar haberimizde...

Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün ilçede hava ve deniz koşullarının olumsuzluğu nedeniyle sadece mavi bayraklı Kerpe, Kovanağzı, Miço, Kumcağız ve Cebeci plajlarının denize girmeye uygun olduğu belirtildi. Diğer plaj ve koylarda ise denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu vurgulandı.

RİP AKINTISI RİSKİ

RİP

Vatandaşlardan, bu yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da ise bugün yoğun dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girmenin yasak olduğu duyuruldu.

Zonguldak'ta ise yalnızca Kapuz plajında rüzgar nedeniyle denize girişlerin yasaklandığı bilgisi verildi.

RİP AKINTISI NEDİR?

rip

"Rip akıntısı" (rip currents), sahil bölgelerindeki denizlerde meydana gelen tehlikeli su akıntılarıdır. Bu akıntılar, sahile paralel olarak denizden karaya doğru oluşurlar ve genellikle dalgaların kıyıya vurduğu yerlerde, suyun kumlu zeminde oluşturduğu kanallar aracılığıyla oluşurlar.

Rip akıntıları, denizde yüzen veya denizde vakit geçiren insanlar için tehlikeli olabilir. Bu akıntılar sıklıkla güçlü ve ani olabilirler, ve yüzücülerin derinlere sürüklenmelerine neden olabilirler. Yüzücüler bu tür akıntılarda zorlukla karşılaşabilir ve geri sahile dönmede sıkıntı yaşayabilirler.

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