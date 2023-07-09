Sakın böyle bir hata yapmayın! Cezası tam 244 bin 315 TL

Yaz tatilinin keyfini çıkarmak için plajlara akın eden vatandaşlar, beyaz kumlar üzerindeki büyüleyici bu çiçekleri görünce dayanamıyor ve malesef koparmak için harekete geçiyorlar. Bunu yapmaya hazırlananlar için önemli bir duyuru bu çiçeği sakın koparmayın. Detaylar haberimizde…







BUNU YAPAN YANDI! AKLINIZDAN BİLE GEÇİRMEYİN, CEZASI 244 BİN 315 TL

Büyüleyici renkleriyle dikkat çeken, kokusuyla gönülleri açan bir çiçek. Dünyada ender bulunan ve nesli tükenmekte olan bir çiçek koruma altına alındı. Samsun'un Alaçam ve Tekkeköy ilçelerinde bazı kıyı bölgeleri için çiçek açma uyarısı yapıldı. Bu soygunun cezası 244 bin 315 TL.

Dünyanın en nadide kum zambakları, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin koruması altındadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü. Dr. Hasan Korkmaz dikkat çekici bir uyarıda bulundu.

İNSAN FAKTÖRÜNÜN TAHRİP EDİCİ ETKİSİ!

Yaptığı açıklama da "Gerçekten de kumul habitatlar besin ve su durumu, yüksek sıcaklık ve güneşlenme nedeniyle oldukça zorlu şartlara sahip. Kum zambakları, zorlu şartlara sahip habitatların doğal ekosisteminde dayanıklılık göstererek yayılabiliyor. Kum zambağının dayanıklılık gösteremeyeceği bir durum var, o da insanın tahrip edici etkisi. İnsan faktörünün tahrip edici etkisi ortaya çıktıktan sonra kum zambakları, bu adaptasyon yeteneklerine rağmen habitatlarından yok olmakta.

Özellikle kıyı kumul habitatlarında son dönemlerde görülen yaygın plaj turizmi, kontrolsüz yapılaşma ve sahilden kum alma, ekosistemin ve habitatın ortadan kaldırılması, kum zambaklarının da ortadan kalkmasına neden olmaktadır." ifadelerini kullanan Korkmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kum zambağı tohumlarının toplanmasını ve tomurcuklanmasını ve soğan ihracatını yasaklayan bir kararname çıkardığını söyledi.

AMAN DİKKAT! 244 BİN 315 LİRA CEZA

Koruma altındaki Kum zambak toplayanlara 244 bin 315 TL ceza kesilecek.