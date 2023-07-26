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Saksıda çiçek yetiştirmenin püf noktası! Toprağına yarım bardak dökünce çiçek fışkıracak

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Saksıda çiçek yetiştirmenin püf noktası! Toprağına yarım bardak dökünce çiçek fışkıracak
Çiçeğin dibine yarım bardak ''haşlanmış makarna'' suyu koyunca çiçek bol bol açacak.

24 Temmuz 2023 tarihli bir içerikte, çiçeklere yarım bardak haşlanmış makarna suyu eklemenin çiçeklerin daha fazla çiçek açmasına yardımcı olduğu belirtiliyor. Mynet.com sitesinde yer alan bu içerikte, makarna suyunun bitkiler için mineral ve vitamin açısından zengin bir besin olduğu vurgulanıyor ve çiçeklere sağladığı faydalar sıralanıyor. Eğer çiçekleriniz ve saksı bitkileriniz daha güçlü ve canlı görünsün istiyorsanız, bir bardak makarna suyunu bitkilerinize verebilirsiniz. İşte detaylar...

çiçek

ÇİÇEKLERİNİZ VE SAKSI BİTKİLERİNİZ İÇİN PRATİK BİLGİLER

Aksam.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte, makarna suyunun pek bilinmeyen faydaları sıralandı. Makarna sosu hazırlarken, makarna suyunun kullanılmasının sosu daha lezzetli hale getirdiği belirtiliyor. Ayrıca, makarna suyu bakliyatları ıslatmak için kullanılabiliyor, ancak içerisindeki tuz miktarı göz önünde bulundurulmalı. İşte diğer ayrıntılar...

bir bardak makarna suyunu

 Saç bakımında da tercih edilebilen makarna suyu, düzenli olarak saç uçlarına ve saç diplerine uygulandığında yumuşak saçlara yardımcı oluyor. Kirli mutfak gereçleri, bulaşık makinesine yerleştirilmeden önce sıcak makarna suyu ile yıkanarak yağlardan arındırılabiliyor ve su tasarrufu sağlanabiliyor. Makarna suyunun çorba pişirme ve pilav yapımında da kullanılabileceği belirtiliyor. Makarna suyunun birden çok faydası olduğu görülüyor ve bu farklı kullanım alanları sayesinde artık daha fazla insan tarafından değerlendirilmeye başlanıyor.

Yaşam
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