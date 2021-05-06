Saksıda hangi sebze ve meyveler yetiştirilebilir?

Koronavirüs salgını bir yıldan fazladır varlığını ülkemizde sürdürürken dışarı çıkamadığımız bu günlerde vatandaşlar evlerine kapandı. Tam kapanma süresi ile birlikte sokağa çıkma yasağı bulunurken vatandaşlar havaların ısınması ile birlikte evlerinde duramaz hale geldi. Birçok vatandaş bu süreci iyi değerlendirirken yeni uğraşlar ve hobiler ile kendilerine yaşam alanı sunmaya başladı. Saksıda çiçek yetiştirmek şu an birçok insan tarafından yapılırken faydaları ise saymak mümkün değil. Sizler için hangi çiçekler saksıda beslenir hangi sebze ve meyveler saksıda yetişir konunun püf noktalarını ele aldık. İşte saksıda çiçek yetiştirebileceğimiz sebze ve meyveler

Balkonları bulunan vatandaşlar bu fırsatı iyi değerlendirirken insanlar kendilerine özel yaşam alanları kurmaya devam ediyor.





Saksıda yetişen sebzeler ve meyveler nelerdir?

Domates, salatalık, patlıcan, biber, soğan, sarımsak, ıspanak, bezelye, marul, fasulye, pırasa, havuç, turp, tere, maydanoz, semiz otu, dere otu, nane, fesleğen, çilek, kavun vb.

Saksıda yetişen meyve ağaçları nelerdir?

Limon, mandalina, portakal, incir, kiraz, armut, elma vb.

Balkonda bitki yetiştirmek için ne yapmak gerekir?

Balkonda bitki yetiştirmek isteyen vatandaşlar öncelikle bitkinin yer alacağı konumu belirlemek gerekmektedir. Konum oldukça önemlidir çünkü bitkiler yerini sevmesi gerekmektedir. Güneş alan bölgeler tespit edilirken az güneş alan balkonlar ona göre saksı almalıdır.

Ürünler temiz ve kaliteli olması diğer önemli etkenken bitkinin toprağında kum ve gübre karışımı olmalıdır. Topraklar böceklerden arındırılmış olması gerekmektedir. Doğal gübreler ilk tercihiniz olmalıdır. Yapay ve kimyasal ürünlerden uzak durulmalıdır. Sulama ise düzenli şekilde olmalıdır. Çakıl taşları bitkiler için önemliyken büyüklükleri orantılı olmalıdır.

Saksıda meyve sebze nasıl yetiştirilmelidir?

Saksıda meyve ve sebze yetiştirmek için öncelikle gerekli ortam hazırlanmalı ve humuslu toprak ve tohum elde etmelisiniz. Bitkiler için buradaki en önemli etken saksının boyutudur. Bitkinizi saksıya koymadan önce 6-8 santimetre boşluk kalacak şekilde koymalısınız. Toprak bol nemli olmalıdır. Tohumlar yerleştikten sonra bitkilerin üzeri 1 santimetre nemlenmiş toprakla örtün ve filizlenmesini bekleyin.

Bitkiler nemsiz bırakılmamalı ve ucu sprey olan şişeler ile sulanmalıdır. Bol suya maruz kalırsa bitkiler ölebilir. Bu yüzden düzenli aralıklara ile sulanmalıdır. Bitkiler 6-8 hafta içerisinde tüketilecek hale gelir.





Balkon bitkilerini böceklerden korumanın püf noktaları ise sulama sıklığı önemlidir. Sulama kabının temiz olduğuna dikkat edin. Böceklenmeye yol açabilir. Ayrıca sık sulanmada böceklenmeye yol açmaktadır. Soğanlı bitkileri saksıya koymadan önce etrafını un ile kaplayabilirsiniz. Böceklenmeyi engelleyecektir. Ayrıca karıncaların gelmesini önlemek için sigara küllerinin saksı diplerine atabilirsiniz. Meyve ağaçlarını korumak için bir diş sarımsak yerleştirerek türlü böcek çeşitlerinden koruyabilirsiniz. Toprak solucanlarından bitkileri korumak için tütün karışımı hazırlayabilir ve bitkiye püskürtebilirsiniz. Solucanlar için nikotin zararlıdır.