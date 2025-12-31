Salda'ya Mevsimin İlk Karı: Kayak Merkezi Beyaza Büründü

Salda'ya Mevsimin İlk Karı Düştü

Salda Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Kent merkezine 77 kilometre, Yeşilova ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki Tınaztepe mevkiinde bulunan, Salda Gölü manzaralı merkez beyaza büründü.

Bölgede ölçülen kar kalınlığı 5 santimetre olarak kaydedildi. Ölçülen bu miktar kayak yapmak için yeterli seviyede olmasa da merkez beyaz örtüyle kaplandı.

