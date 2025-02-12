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SAMDOB'dan Çocuklara Özel Oyun: 'Okulumuz Orman'

SAMSUN Devlet Opera ve Balesi, 'Okulumuz Orman' ile çocuk sanatseverlere keyifli bir deneyim sundu. Oyun yeniden sahnelenecek!

Yayın Tarihi: 12.02.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 18:03
SAMDOB'dan Çocuklara Özel Oyun: 'Okulumuz Orman'

SAMDOB, 'Okulumuz Orman' Oyununu Küçük İzleyicilerle Buluşturdu

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), çocuk tiyatrosunun sevilen örneklerinden biri olan 'Okulumuz Orman' oyununu küçük sanatseverlerle buluşturdu. Metin Bayram tarafından kaleme alınan ve sahneye konulan tek perdelik eser, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Oyun ve Ekip

Oyun, hayvanat bahçesine gezmeye gidecek olan öğrencilerin bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulmaları üzerine kurgulanıyor. Ormanda hayvanların yardımıyla bu maceradan nasıl kurtulacakları anlatılıyor. Çocukların büyük ilgi gösterdiği bu oyun, izleyenleri hem eğlendiriyor hem de öğretici mesajlar veriyor.

Eserin koreografisini Özgün Barılı, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, dekorunu Hakkı Kandır, video projeksiyonunu Murat Turgut, ışığını ise Oğuz Murat Yılmaz hazırladı.

Tekrar Sahne Alacak

Çocuklar için eğlenceli ve öğretici bir etkinlik olan 'Okulumuz Orman', 26 Şubat Çarşamba günü saat 10.30 ve 13.00'te yeniden sahnelenecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" oyununu küçük sanatseverlerle...

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" oyununu küçük sanatseverlerle buluşturdu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" oyununu küçük sanatseverlerle...

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" oyununu küçük sanatseverlerle buluşturdu.

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