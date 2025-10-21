SAMDOB, Mozart'ın 'Bastien ve Bastienne' Operasını Samsun'da

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Mozart'ın 'Bastien ve Bastienne' operasını Atatürk Kültür Merkezi'nde kapalı gişe sahneledi; tekrar 23 Ekim saat 20.00'de.

SAMDOB, Mozart'ın 'Bastien ve Bastienne' Operasını Samsun'da Sahneledi

Gösterim ve İzleyici İlgisi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1768 tarihli komik operalarından "Bastien ve Bastienne"'yi sanatseverlerle buluşturdu. Eser, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Konsept ve Yönetim

Librettosunu Friedrich Wilhelm Weiskern, Johann Heinrich Friedrich Müller ve Johann Andreas Schachtner'in kaleme aldığı eser, iki genç aşık olan Bastien ve Bastienne'nin komik ve romantik maceralarını anlatıyor. Rejisör Cenk Bıyık yönetiminde sahnelenen prodüksiyon, eserin aşk temasını bugünün dünyasında, minik bir kafede geçen bir anlatımla yorumluyor.

Prodüksiyon Ekibi

Operanın müzik sorumluluğunu Diego Moccia üstlendi. Dekor tasarımını Orhan Açıkgöz, kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonunu ise Murat Turgut gerçekleştirdi.

Prömiyer ve Yeniden Gösterim

Tek perdelik eser prömiyerinde kapalı gişe oynadı ve seyirciden yoğun ilgi gördü. "Bastien ve Bastienne" operası, 23 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de yeniden beğeniye sunulacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestelediği "Bastien ve Bastienne" eserini sanatseverlerle buluşturdu.

