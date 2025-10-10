SAMDOB, 'Piri Reis' Balesini Samsun'da Sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Piri Reis'in yaşamını anlatan balesiyle yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 22:37
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 22:37
SAMDOB, 'Piri Reis' Balesini Samsun'da Sahneleyecek

SAMDOB, 'Piri Reis' Balesini Samsun'da Sahneleyecek

Temsil Detayları

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatını anlatan balesini yarın sahneleyecek.

Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli isimlerden Muhyiddin Piri Bey'in yaşamını konu edinen eser, Samsun'da yeniden izleyiciyle buluşacak. Eserin dünya prömiyeri 2014'te Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirilmişti.

Bale müzikleri Can Atilla'ya; koreografi ve librettosu ise Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait. Sahne yönetmenliğini Görkem Cengiz üstleniyor.

Decor tasarımı Savaş Camgöz, kostüm tasarımı Gülay Korkut, video projeksiyonunu Ahmet Şeren hazırladı; ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz imzası taşıyor.

'Piri Reis' balesi, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Piri Reis

Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri Bey, amcası Kemal Reis'in yanında dünya denizlerinde gezdi. İlerleyen yıllarda üstün denizcilik yetenekleri ve etkilediği Osmanlı paşaları sayesinde Osmanlı donanmasında önemli görevler aldı.

15. yüzyılda yaşamış olan ünlü denizci, Amerika'yı da gösteren dünya haritaları ve "Kitab-ı Bahriye" adlı denizcilik kitabıyla tarih sahnesine geçti. Çizdiği haritalarda ve yazdığı eserlerde yalnızca rotaları değil, ziyaret ettiği yerlerin kültürel yapısını da anlatarak dönemin kültürel coğrafyasına ışık tuttu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in...

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatının anlatıldığı eseri yarın sahneleyecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in...

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SGK'dan KPSS'siz ve KPSS'li yüksek maaşlı memur alım müjdesi: Başvurular e-devlet'ten! İşte başvuru şartları
2
9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde mangal ateşi yakıldı
3
Türk Dünyası Devlet Bale Okulları Festivali Hacettepe'de Gerçekleşti
4
Bu 3 şehirde yaşayanlara müjde! KPSS 50- 65 ile memur alımı! Zabıta, mühendis, VHKİ alımları başladı
5
7. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali başladı
6
Evlilik kredisi çekmek isteyenlere son tablo! Şartlar belirlendi: İlk faizsiz 150 bin TL'ler bu illere!
7
Adana Lezzet Festivali'nde Gastronomi Treni ile Belemedik'e Lezzet Yolculuğu

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi