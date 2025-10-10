SAMDOB, 'Piri Reis' Balesini Samsun'da Sahneleyecek

Temsil Detayları

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatını anlatan balesini yarın sahneleyecek.

Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli isimlerden Muhyiddin Piri Bey'in yaşamını konu edinen eser, Samsun'da yeniden izleyiciyle buluşacak. Eserin dünya prömiyeri 2014'te Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirilmişti.

Bale müzikleri Can Atilla'ya; koreografi ve librettosu ise Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait. Sahne yönetmenliğini Görkem Cengiz üstleniyor.

Decor tasarımı Savaş Camgöz, kostüm tasarımı Gülay Korkut, video projeksiyonunu Ahmet Şeren hazırladı; ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz imzası taşıyor.

'Piri Reis' balesi, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Piri Reis

Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri Bey, amcası Kemal Reis'in yanında dünya denizlerinde gezdi. İlerleyen yıllarda üstün denizcilik yetenekleri ve etkilediği Osmanlı paşaları sayesinde Osmanlı donanmasında önemli görevler aldı.

15. yüzyılda yaşamış olan ünlü denizci, Amerika'yı da gösteren dünya haritaları ve "Kitab-ı Bahriye" adlı denizcilik kitabıyla tarih sahnesine geçti. Çizdiği haritalarda ve yazdığı eserlerde yalnızca rotaları değil, ziyaret ettiği yerlerin kültürel yapısını da anlatarak dönemin kültürel coğrafyasına ışık tuttu.

