SAMDOB'un Büyüleyici 'Yeni Yıl Konseri' Hayran Bıraktı

SAMDOB'dan Muhteşem Yeni Yıl Konseri

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yeni yılın coşkusunu paylaşmak amacıyla düzenlediği 'Yeni Yıl Konseri' ile sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinlik, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleşti.

Dünya Repertuvarından Seçkin Eserler

Konserde, dünya repertuvarının en sevilen opera ve operetlerinden bölümler ve tanınmış eserler, dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Konserin şefliğini Kıvanç Tepe üstlenirken, sopranoda Derya Belevi Ökmen ve Saliha Salcan, altoda Polen Yağmur Arslan, tenorda Ulaş Kocatürk, baritonda Lakov Shvetcov ve bastta Cüneyt Erdoğan görev aldı.

Orkestra ve Çocuk Korosunun Performansı

Samsun Devlet Opera ve Balesi orkestrasının da sahne aldığı konserde, başkemancılık görevini Dilara Tanrıverdi Doğan üstlendi. Tek bölümden oluşan bu etkileyici konserde, SAMDOB'un çocuk korosu da yeteneklerini sergileyerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

İlgiyi Üzerine Çekti

Konser, müzikseverler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi ve yapı itibarıyla izleyicilerden tam not aldı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Yeni Yıl Konseri" düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'ndaki konserde, dünya repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümler ve tanınmış eserler seslendirildi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Yeni Yıl Konseri" düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'ndaki konserde, dünya repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümler ve tanınmış eserler seslendirildi.