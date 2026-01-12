Samsun'da 90 milyon metreküp atık su arıtıldı: SASKİ 29 tesisle doğayı korudu

Samsun'da 90 milyon metreküp atık su doğaya temiz döndü

SASKİ, 2025'te 29 tesisle çevreye örnek oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca işlettiği 29 atık su arıtma tesisiyle yaklaşık 90 milyon metreküp atık suyu arıtarak çevreye zarar vermeden yeniden doğaya kazandırdı. Arıtma sürecinde oluşan 13 bin ton atık su çamuru ise güvenli şekilde bertaraf edilerek çevre kirliliğinin önüne geçildi.

Samsun’da hayata geçirilen çevre yatırımları, Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin Karadeniz üzerindeki etkilerinin her geçen gün arttığı dönemde, Samsun Büyükşehir Belediyesi çevreci yaklaşımıyla dikkat çekiyor. SASKİ’nin çalışmalarıyla şehir genelinde oluşan evsel atık suların tamamı yüzde 100 oranında arıtılarak doğaya bırakıldı; Samsun, Türkiye’de atık sularının tamamını arıtan sayılı 5 büyükşehir belediyesi arasında yer aldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise şunları söyledi: "Çevreyi korumak, geleceğimizi korumaktır. Çevreci Samsun vizyonumuz doğrultusunda, atık suyun tamamını arıtarak doğaya temiz bir şekilde kazandırıyoruz. Samsun’un denizini, havasını ve toprağını korumak en büyük sorumluluğumuzdur. ‘Sıfır kirlilik, yüzde yüz arıtma’ anlayışıyla çalışmaya; gelecek nesillere daha temiz bir Samsun bırakmak için durmadan devam ediyoruz".

SASKİ Genel Müdürlüğü, merkezden kırsala kadar uzanan güçlü altyapı ağıyla Samsun genelinde 29 atık su arıtma tesisini başarıyla işletiyor. Bu tesislerin önemli bir bölümünde ileri biyolojik arıtma yapılırken, mevcut tüm tesislerin ileri biyolojik arıtma seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

