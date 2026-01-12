Samsun'da Otobüs Şoförü Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

SAMSUN (İHA)

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 55 APK 910 plakalı belediye otobüsünün şoförü Hakan Özer, E1 Ekspres hattında sefer yaparken otobüste aniden rahatsızlanan bir yolcuyu fark etti ve vakit kaybetmeden güzergâh üzerindeki en yakın hastaneye yöneldi.

Yolcu, sağlık ekiplerine teslim edilerek acil serviste ilk müdahalesi yapıldı; yetkililer vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Özer'in hızlı ve duyarlı müdahalesi çevrede takdir topladı.

SAMULAŞ personeli Hakan Özer olaya ilişkin şunları söyledi:

"Görevli olduğum otobüs hattında güzergâhım üzerinde seyrimize devam ederken bir yolcumuzun aniden rahatsızlandığını fark ettim. Durumun ciddiyetini anlar anlamaz hiç vakit kaybetmeden gerekli inisiyatifi aldım ve otobüsü en yakın hastaneye yönlendirdim. Yolcumuzu güvenli bir şekilde sağlık ekiplerine teslim ettik. Bizler yalnızca vatandaşlarımızın bir noktadan diğerine ulaşmasını sağlamakla görevli değiliz. Aynı zamanda onların can güvenliğinden de sorumluyuz. Biliyoruz ki her gün bize emanet edilen yüzlerce, binlerce hayat var. Bizler de bu bilinçle vatandaşlarımızın sağlığını, güvenliğini ve huzurunu her şeyin üzerinde tutarak, görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz"

