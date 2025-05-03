Samsun'da 'Portakal Çocuk' Tiyatrosu Sahnelendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, 'Portakal Çocuk' tiyatrosu sahne aldı. Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen gösterim, belediyenin Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Oyun, sağlıklı beslenme teması ile çocuklara çeşitli değerleri eğlenceli bir dille aktardı. Müzik ve dansın da yer aldığı tiyatro gösterimi, çocuklar tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştirmek ve onlara değerli mesajlar içeren yapıtları sunmak bizim için önemli bir görevdir. Portakal Çocuk tiyatrosu ile hem eğlendiler hem de sağlıklı yaşam konusunda farkındalık kazandılar." dedi.

Bafra Belediyesi'nin bu tür etkinliklerle çocukların kültürel gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediği ifade edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, "Portakal Çocuk" tiyatrosu sahneye konuldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde, "Portakal Çocuk" tiyatrosu sahneye konuldu.