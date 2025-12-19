DOLAR
Samsun’da Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Hayata Geçiyor

Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, 31 Ağustos 2025 tarihli kararla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi; yapım ihalesi yakında yapılacak.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 10:56
Merkezi hükümet ile yerel yönetimin iş birliğiyle geliştirilen Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi, Samsun kent içi ulaşımında önemli bir adım olarak hayata hazırlanıyor.

Yerinde İnceleme ve Değerlendirmeler

Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen hattın güzergâhında incelemelerde bulundu. İncelemelerde projenin kente sağlayacağı katkılar ve yapım sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Projenin Hedefleri

Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda raylı sistemlerin payını artırmayı, büyüyen ve gelişen bölgelerde erişimi kolaylaştırmayı hedefleyen hattın, Samsunlulara dakik, modern ve çevreci bir ulaşım alternatifi sunacağını belirtiyor. Proje, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli yatırımlar arasında yer alıyor.

Yapım Süreci ve Resmî Onay

Projenin yapımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilmesine ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 31 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişme, kente verilen önemin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından proje çalışmaları tamamlanan hat, yapım çalışmalarının başlatılması amacıyla bakanlığa teslim edildi. Yapım ihalesinin önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Beklenen Etkiler

Projenin tamamlanmasıyla Şehir Hastanesi’ne hızlı ve konforlu ulaşım sağlanması, kent içi ulaşım süresinin kısalması, trafik yoğunluğunun hafiflemesi ve ulaşım kaynaklı gürültü ile çevre kirliliğinin azalması hedefleniyor. Modern, çevreci ve sürdürülebilir bir ulaşım anlayışıyla hayata geçirilecek tramvay hattının, Samsun’un ulaşım vizyonunu ileriye taşıması bekleniyor.

