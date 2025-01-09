Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Carmen' Balesini Sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Carmen' Performansı

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), ünlü 'Carmen' balesini sanatseverlerin beğenisine sundu. Fransız yazar Prosper Merimee'nin aynı adlı romanından uyarlanan bu eser, Georges Bizet'in müziğiyle ve flamenko ögeleriyle zenginleştirilerek sahnelendi.

Performans Detayları

Bale, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Müzik düzenlemesi Tulio Gagliardo Varas tarafından yapılırken, başkemancı Didem Tepe oldu ve Varas ile Kıvanç Tepe orkestrayı dönüşümlü olarak yönetti.

Teknik Tasarım ve Koreografi

Dekor tasarımında Tayfun Çebi, kostümlerde Gülay Korkut, ışık tasarımında ise Oğuz Murat Yılmaz imzası bulunuyor. Bale, İspanya'nın Sevilla kentindeki bir tütün fabrikasında çalışan asi güzel Carmen'in, Don Jose ve Escamillo ile olan karmaşık aşk ilişkisini konu alıyor.

Gözde Bir Eser

İki perdelik bu gösteri, Carlos Vilan'ın orijinal koreografisiyle sahneye taşınarak sanatseverlerden büyük ilgi gördü ve beğeni topladı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Carmen" balesini sanatseverlerle buluşturdu. Fransız yazar Prosper Merimee'nin aynı adlı romanından uyarlanan, Georges Bizet'in klasik bale ve flamenkoyla harmanlayarak yepyeni bir anlam kazandırdığı eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde beğeniye sunuldu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Carmen" balesini sanatseverlerle buluşturdu. Fransız yazar Prosper Merimee'nin aynı adlı romanından uyarlanan, Georges Bizet'in klasik bale ve flamenkoyla harmanlayarak yepyeni bir anlam kazandırdığı eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde beğeniye sunuldu.