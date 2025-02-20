Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden Büyüleyici 'La Traviata' Performansı

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), opera severlerle buluşarak 'La Traviata' eserini sahneledi. Fransız yazar Alexandre Dumas'nın kaleme aldığı Kamelyalı Kadın romanından esinlenerek oluşturulan bu eser, Giuseppe Verdi'nin unutulmaz bestesi ile hayat buldu.

Performansın Detayları

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin rejisörlüğünü Cenk Bıyık üstlenirken, başkemancı olarak Didem Tepe görev aldı. Patrick David Murray ve Kıvanç Tepe yönetimindeki SAMDOB orkestrası, Paola Villa yönetimindeki koro ile sahnede eşsiz bir uyum sağladı.

Sanat Yönetimi ve Tasarımlar

Eserin görsel yönlerini ise Hakkı Kandır (dekor tasarımı), Gülnur Çağlayan Tuluk (kostüm tasarımı), Oğuz Murat Yılmaz (ışık tasarımı), Zeynep Bengier (koreografi) ve Ahmet Şeren (video projeksiyonu) üstlendi.

Violetta'nın Dramı

'La Traviata', aşkı için büyük acılar çeken ve fedakarlıklar yapan baş kahraman Violetta Valery'nin hayat hikayesini derinlikli bir şekilde ele alıyor. İzleyiciler, bu etkileyici dramla adeta büyülendi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "La Traviata" operasını sanatseverlerle buluşturdu. Eser, aşkı için büyük acılar çeken ve fedakarlık yapan baş kahraman Violetta Valery'nin dram dolu ve ilgi çekici hayatını ele alıyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "La Traviata" operasını sanatseverlerle buluşturdu. Eser, aşkı için büyük acılar çeken ve fedakarlık yapan baş kahraman Violetta Valery'nin dram dolu ve ilgi çekici hayatını ele alıyor.