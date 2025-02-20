Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden Büyüleyici 'La Traviata' Performansı

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 'La Traviata' operasıyla sanatseverleri etkileyen bir performansa imza attı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 22:01
Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden Büyüleyici 'La Traviata' Performansı

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden Büyüleyici 'La Traviata' Performansı

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), opera severlerle buluşarak 'La Traviata' eserini sahneledi. Fransız yazar Alexandre Dumas'nın kaleme aldığı Kamelyalı Kadın romanından esinlenerek oluşturulan bu eser, Giuseppe Verdi'nin unutulmaz bestesi ile hayat buldu.

Performansın Detayları

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin rejisörlüğünü Cenk Bıyık üstlenirken, başkemancı olarak Didem Tepe görev aldı. Patrick David Murray ve Kıvanç Tepe yönetimindeki SAMDOB orkestrası, Paola Villa yönetimindeki koro ile sahnede eşsiz bir uyum sağladı.

Sanat Yönetimi ve Tasarımlar

Eserin görsel yönlerini ise Hakkı Kandır (dekor tasarımı), Gülnur Çağlayan Tuluk (kostüm tasarımı), Oğuz Murat Yılmaz (ışık tasarımı), Zeynep Bengier (koreografi) ve Ahmet Şeren (video projeksiyonu) üstlendi.

Violetta'nın Dramı

'La Traviata', aşkı için büyük acılar çeken ve fedakarlıklar yapan baş kahraman Violetta Valery'nin hayat hikayesini derinlikli bir şekilde ele alıyor. İzleyiciler, bu etkileyici dramla adeta büyülendi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "La Traviata" operasını sanatseverlerle buluşturdu. Eser...

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "La Traviata" operasını sanatseverlerle buluşturdu. Eser, aşkı için büyük acılar çeken ve fedakarlık yapan baş kahraman Violetta Valery'nin dram dolu ve ilgi çekici hayatını ele alıyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "La Traviata" operasını sanatseverlerle buluşturdu. Eser...

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "La Traviata" operasını sanatseverlerle buluşturdu. Eser, aşkı için büyük acılar çeken ve fedakarlık yapan baş kahraman Violetta Valery'nin dram dolu ve ilgi çekici hayatını ele alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erol Olçok Kültür Akşamları'nda Şiirler Yükseldi
2
Optik İllüzyon Göz Testi: Resimdeki Noel ağacını sadece şahin gözlüler 8 saniyede bulabiliyor
3
Başvuru için son 5 gün! Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS 65 puanla memur alımı yapacak
4
Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden Büyüleyici 'La Traviata' Performansı
5
2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!
6
Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor
7
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?