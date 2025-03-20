Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Masal Şatosu' Müzikali Büyük Beğeni Topladı

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 'Masal Şatosu' müzikalini minik sanatseverlerle buluşturdu. Eğlenceli performans büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:26
Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Masal Şatosu' Müzikali Büyük Beğeni Topladı

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden Unutulmaz Bir Performans

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), çocukların hayal gücünü beslemek amacıyla 'Masal Şatosu' müzikalini sahneledi. Bu özel etkinlik, minik sanatseverleri büyülü bir yolculuğa çıkarttı.

Masalın Sihri ve Performansın Detayları

Şahan Gürkan ve Cennet Türker'in kaleme aldığı müzikal, Çelik Kasapoğlu'nun bestesiyle hayat buldu. Çocuklar, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde müzikale tanıklık etti.

Müzikal, klasik 'Uyuyan Güzel' masalından ilham alarak, prensesin, beklemek yerine prensi arama serüvenini ele alıyor. Eserin yönetimi, yazarlarından Şahan Gürkan tarafından üstlenildi.

Koreografi ve Tasarımın Öncü İsimleri

Müzikalin koreografisini Zeynep Bengier, kostüm tasarımını Şükran Kırcı, dekor tasarımını Orhan Açıkgöz, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz ve video projeksiyonunu Murat Turgut gerçekleştirdi. Çocuklar için özel olarak hazırlanan on dört şarkıyla dolu olan bu gösteri, izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Minik seyircilerin yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleşen gösterim, sanatın büyülü dünyasını bir kez daha yaşattı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Masal Şatosu" müzikalini yeniden minik sanatseverlerle...

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Masal Şatosu" müzikalini yeniden minik sanatseverlerle buluşturdu. Şahan Gürkan ve Cennet Türker'in yazdığı, Çelik Kasapoğlu'nun bestesini yaptığı müzikali çocuklar, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izledi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Masal Şatosu" müzikalini yeniden minik sanatseverlerle...

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Masal Şatosu" müzikalini yeniden minik sanatseverlerle buluşturdu. Şahan Gürkan ve Cennet Türker'in yazdığı, Çelik Kasapoğlu'nun bestesini yaptığı müzikali çocuklar, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izledi.

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