Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Piri Reis' Balesi

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Osmanlı'nın dünyaca tanınan denizci ve kartografı Muhyiddin Piri Bey'in yaşamını konu alan 'Piri Reis' balesini sanatseverlerle buluşturdu.

Prömiyer ve yapım bilgileri

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahnelenen eser, dünya prömiyerini 2014'te Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirmişti. Eserin müzikleri Can Atilla'ya, koreografi ve librettosu Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait.

Gösteriyi Görkem Cengiz yönetirken, dekoru Savaş Camgöz, kostümleri Gülay Korkut, video projeksiyonunu Ahmet Şeren, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz hazırladı.

Sahne ve ekip

Teknik ekip ile birlikte balet ve balerinlerden oluşan toplam 80 kişinin görev aldığı iki perdelik eser, Samsunlu sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Piri Reis'in yaşamı

Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri Bey, amcası Kemal Reis'in yanında dünyayı gezdi ve üstün denizcilik yetenekleri sayesinde Osmanlı donanmasında önemli görevler üstlendi.

15. yüzyılda yaşayan ünlü denizci, Amerika'yı da gösteren dünya haritaları ve 'Kitab-ı Bahriye' adlı denizcilik kitabı ile tarihe geçti. Çizdiği haritalarda ve yazdığı eserlerde yalnızca rotaları değil, gittiği yerlerin kültürel yapısını da anlatarak dönemin kültürel coğrafyasına ışık tuttu.

