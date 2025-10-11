Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Piri Reis' Balesi

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Muhyiddin Piri Bey'in yaşamını anlatan 'Piri Reis' balesini Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneledi; 80 kişilik ekip iki perdede izlendi.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 22:22
Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Piri Reis' Balesi

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Piri Reis' Balesi

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Osmanlı'nın dünyaca tanınan denizci ve kartografı Muhyiddin Piri Bey'in yaşamını konu alan 'Piri Reis' balesini sanatseverlerle buluşturdu.

Prömiyer ve yapım bilgileri

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahnelenen eser, dünya prömiyerini 2014'te Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirmişti. Eserin müzikleri Can Atilla'ya, koreografi ve librettosu Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait.

Gösteriyi Görkem Cengiz yönetirken, dekoru Savaş Camgöz, kostümleri Gülay Korkut, video projeksiyonunu Ahmet Şeren, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz hazırladı.

Sahne ve ekip

Teknik ekip ile birlikte balet ve balerinlerden oluşan toplam 80 kişinin görev aldığı iki perdelik eser, Samsunlu sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Piri Reis'in yaşamı

Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri Bey, amcası Kemal Reis'in yanında dünyayı gezdi ve üstün denizcilik yetenekleri sayesinde Osmanlı donanmasında önemli görevler üstlendi.

15. yüzyılda yaşayan ünlü denizci, Amerika'yı da gösteren dünya haritaları ve 'Kitab-ı Bahriye' adlı denizcilik kitabı ile tarihe geçti. Çizdiği haritalarda ve yazdığı eserlerde yalnızca rotaları değil, gittiği yerlerin kültürel yapısını da anlatarak dönemin kültürel coğrafyasına ışık tuttu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Piri Reis" balesini sanatseverlerle buluşturdu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Piri Reis" balesini sanatseverlerle buluşturdu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Piri Reis" balesini sanatseverlerle buluşturdu.

İLGİLİ HABERLER

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Piri Reis' Balesi
2
Hacıbektaş Horasan Erenleri Cemevi Külliyesi'nin İlk Etabı Açıldı
3
ADÜ 2025-2026 Akademik Yılı 'İlk Ders: Filistin' ile Başladı
4
İDOB Çocuk Balesi Kursiyer Programı Başvuruları Başladı — 55 Kontenjan, Son Tarih 26 Eylül
5
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
6
Ütüdeki kireci mıknatıs gibi çekiyor! Tamirci masrafından kurtaracak
7
41 kere maşallah sözünün altındaki gizem ortaya çıktı! Dillere pelesenk olan cümle meğer bu yüzden kullanılıyormuş

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?