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Samsun'da İnşaat Alanında Bıçaklı Kavga: 4 İşçi Yaralandı

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Samsun'da İnşaat Alanında Bıçaklı Kavga: 4 İşçi Yaralandı
Samsun'da bir inşaat alanında alçı işçileri ile seramik işçileri arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 4 işçi yaralanırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde bir inşaatta alçı işçileri ile seramik işçileri arasında kendi malzemelerini çıkarma sırası yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu M.Y.(33), S.Y.(19), G.K.(43) ve Suriye uyruklu M.N. (22) isimli işçiler çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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