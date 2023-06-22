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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ın Başarı Hikayesi

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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ın Başarı Hikayesi
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, ÖSS sınavında birinci olması ile tanınır. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'ndeki eğitimini dereceyle tamamladıktan sonra özel sektörde ve kamuda başarılı kariyerler yaptı. 2020 yılından bu güne Kastamonu Entegre A.Ş.'de CEO Yardımcısı olarak görevini yürütürken, son kararname ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

Oruç Baba İnan'ın ÖSS Başarısı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, 2000 yılında ÖSS sınavında birinci olduğunu Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde öğrendi. İnan'ın başarısı konusu ile ilgili o zamanki gazetelerde ve televizyonlarda “Birinci olduğunu tarlada öğrendi” şeklinde haberler yayınlandı.

Üniversite Eğitimi ve Kariyeri

Oruç Baba İnan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'ndeki eğitimini dereceyle tamamladı. Üniversite eğitiminin ardından Yıldız Holding'te pazarlama biriminin ardından önemli yetkili görevler üstlendi. Özel sektör kariyerinde Konya Şeker'de Torku'nun Genel Müdürlüğü ve Turkcell Tüketici Teknolojileri Direktörlüğü görevlerinde başarılar kazanan İnan, kamuda da Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevinde deneyim kazandı. İnan, 2020 yılından bu güne Kastamonu Entegre A.Ş.'de CEO Yardımcısı olarak görevini yürütürken, son kararname ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

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