Şanlıurfa'da akondroplazili Sedat Uçak, futbol topuyla her hedefi tutuyor

Şanlıurfa'daki akondroplazili Sedat Uçak, kısa boyuna rağmen futbol topuyla olağanüstü isabetler sağlıyor; videoları sosyal medyada binlerce kişi tarafından izleniyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:22
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:22
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Karatepe Mahallesi’nde yaşayan 32 yaşındaki Sedat Uçak, halk arasında cücelik olarak bilinen akondroplazi rahatsızlığına rağmen futbol topuyla sergilediği isabetlerle dikkat çekiyor.

Çocukluktan gelen azim

Uçak’ın hikayesi çocukluk yıllarına dayanıyor. İlkokul ve ortaokul döneminde TİGEM arazisi içindeki göçer bölgesinden her gün kilometreler yürüyerek okula giden Uçak, zorluklar karşısında pes etmemeyi o yıllarda öğrendi. Bugün üniversite mezunu olan Uçak, 5 yıldır evli ve engelli maaşıyla geçimini sağlıyor.

Mesafe tanımayan isabetler

Evinin bahçesini antrenman sahasına çeviren Uçak, futbol topuyla birçok kişinin yapamayacağı isabetleri tek atışta gerçekleştiriyor. Ufak pencerelerden topu geçiriyor, hareket halindeki araç tekerleklerinin tam ortasından isabet sağlıyor; çektiği videolar binlerce kişi tarafından izleniyor. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Uçak, imkansız denilen açılardan topu hedefe ulaştırıp izleyenleri hayrete düşürüyor.

Günlük yaşam ve spor

Üniversiteyi bitirdikten sonra ailesinin yanına dönen Sedat Uçak, hayvancılıkla uğraşıyor. Boş zamanlarında futbol topuyla vakit geçiren Uçak, bel fıtığı nedeniyle artık maç oynamasa da farklı hedeflere isabet ettiriyor. Kendi imkanlarıyla evde spor yapan Uçak, mahalledeki herkese örnek oluyor.

Uçak kendi deneyimini şu sözlerle aktarıyor: "Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Karatepe Mahallesi’nde yaşıyorum. Uzun zamandır top oynuyorum. Bel fıtığından sonra artık top oynamıyorum. Artık topu büyük küçük fark etmeden her pencereden atıyorum. İstediğim hedefi vurabiliyorum".

Sedat Uçak’ın azmi ve top üzerindeki ustalığı, zorlu yaşam koşullarına rağmen yetenek ve kararlılığın nasıl öne çıkabileceğinin canlı bir örneği olarak öne çıkıyor.

