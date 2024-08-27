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Şanlıurfa'da Filistin Temalı Resim Etkinliği Düzenlendi

Şanlıurfa'da öğrenciler, Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekmek için resim etkinliği gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 14:24
Şanlıurfa'da Filistin Temalı Resim Etkinliği Düzenlendi

Filistin Temalı Resim Etkinliği

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen resim etkinliği, Filistin'de yaşanan katliamlara dikkat çekmeyi amaçladı. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen resim kursuna katılan öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde açık havada resim yaparak bu önemli konuya dikkat çektiler.

Yürütülen Etkinlik ve Amaç

Etkinlik Üçgen Park'ta gerçekleştirildi. Öğrenciler, Filistinli çocuklar, Mescid-i Aksa ve Filistin ile Türk bayrakları içeren resimler yaptılar. Görsel Sanatlar Öğretmeni Halit Aksu, bu etkinliğin zamanla kaybolabilecek bir konuya ışık tutmak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Aksu, "Buradan geçenlerin çizimlerimize bakarak Filistin'deki soykırım ve Gazze'de yaşanan olayları görmeleri en büyük arzumuz," dedi.

Öğrencilerin Duyguları

Öğrencilerden Fatma Zehra Fıratlı, "Burada herkes Gazze'de neler yaşandığını görsün. Türkiye ile Filistin kardeştir ve her daim Filistin'in yanındayız" şeklinde ifadelerde bulundu.

Bir diğer öğrenci Hasan Hüseyin Tüysüz ise etkinliğin amacının herkesin Filistin'i hatırlatmak olduğunu vurguladı.

Etkinliğe katılan Pelin Arslandal, "Katliamın durmasını ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşmasını bekliyoruz" diyerek duygularını paylaştı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde resim kursunda eğitim gören öğrenciler tarafından Filistin'de...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde resim kursunda eğitim gören öğrenciler tarafından Filistin'de yaşanan katliamlara dikkat çekmek amacıyla resim etkinliği yapıldı. Üçgen Park'ta düzenlenen etkinlikte öğrenciler Filistinli çocuk, Mescid-i Aksa, Filistin ve Türk Bayrağı resimleri yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde resim kursunda eğitim gören öğrenciler tarafından Filistin'de...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde resim kursunda eğitim gören öğrenciler tarafından Filistin'de yaşanan katliamlara dikkat çekmek amacıyla resim etkinliği yapıldı. Üçgen Park'ta düzenlenen etkinlikte öğrenciler Filistinli çocuk, Mescid-i Aksa, Filistin ve Türk Bayrağı resimleri yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde resim kursunda eğitim gören öğrenciler tarafından Filistin'de...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde resim kursunda eğitim gören öğrenciler tarafından Filistin'de yaşanan katliamlara dikkat çekmek amacıyla resim etkinliği yapıldı. Üçgen Park'ta düzenlenen etkinlikte öğrenciler Filistinli çocuk, Mescid-i Aksa, Filistin ve Türk Bayrağı resimleri yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde resim kursunda eğitim gören öğrenciler tarafından Filistin'de...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde resim kursunda eğitim gören öğrenciler tarafından Filistin'de yaşanan katliamlara dikkat çekmek amacıyla resim etkinliği yapıldı. Üçgen Park'ta düzenlenen etkinlikte öğrenciler Filistinli çocuk, Mescid-i Aksa, Filistin ve Türk Bayrağı resimleri yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde resim kursunda eğitim gören öğrenciler tarafından Filistin'de...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde resim kursunda eğitim gören öğrenciler tarafından Filistin'de yaşanan katliamlara dikkat çekmek amacıyla resim etkinliği yapıldı. Üçgen Park'ta düzenlenen etkinlikte öğrenciler Filistinli çocuk, Mescid-i Aksa, Filistin ve Türk Bayrağı resimleri yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde resim kursunda eğitim gören öğrenciler tarafından Filistin'de...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde resim kursunda eğitim gören öğrenciler tarafından Filistin'de yaşanan katliamlara dikkat çekmek amacıyla resim etkinliği yapıldı. Üçgen Park'ta düzenlenen etkinlikte öğrenciler Filistinli çocuk, Mescid-i Aksa, Filistin ve Türk Bayrağı resimleri yaptı.

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