Şanlıurfa'da Kelaynakların Doğaya Salınımı Gerçekleşti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan Kelaynak Üreme İstasyonu'nda, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında tutulan 290 kelaynak kuşu, üreme dönemi dolayısıyla doğaya salındı.

Dünyada sadece Fas ve Türkiye'de bulunan kelaynaklar, 1977 yılından beri Birecik’teki Fırat Nehri kenarındaki Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı istasyonda korunuyor. Üremeleri ve doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla kafeslerinden çıkarılan bu özel kuşlar, yaz sonunda göç dönemine hazırlanmak üzere yeniden kafese alınacak.

Üreme Döneminin Başlangıcı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, düzenlenen tören sırasında AA muhabirine açıklamada bulundu. Vali Şıldak, Birecik’in yeraltı ve yer üstü zenginliklerinin yanı sıra doğal hayat açısından da önemli değerlere sahip olduğunu vurguladı. Şıldak, "Burada Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzün üretme istasyonunda 290 kuşumuz mevcut. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, şubat ayından itibaren geleneksel hale gelen üreme sezonunun başlangıcıdır. Bu çok özel kuşlar, Birecik’i çok seviyorlar ve buradan ayrılmıyorlar," dedi.

Teşekkürler

Vali Şıldak, kelaynakların neslinin tükenmemesi için büyük çaba sarf eden Doğa Koruma ve Milli Parklar çalışanları ile Birecik halkına teşekkür etti. Törene ayrıca Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu ve diğer ilgililer de katıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Kelaynak Üreme İstasyonu'nda nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan 290 kuş, üreme dönemleri dolayısıyla doğaya salındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Kelaynak Üreme İstasyonu'nda nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan 290 kuş, üreme dönemleri dolayısıyla doğaya salındı.