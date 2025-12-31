DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,54 -0,07%
ALTIN
5.953,01 0,81%
BITCOIN
3.819.684,23 -1,13%

Şanlıurfa'da Yoğun Kar: Birçok Yol Geçici Olarak Trafiğe Kapatıldı

Şanlıurfa'da sabah başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı karayolları tedbir amaçlı geçici olarak trafiğe kapatıldı; tır ve kamyon geçişleri yasaklandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:56
Şanlıurfa'da Yoğun Kar: Birçok Yol Geçici Olarak Trafiğe Kapatıldı

Şanlıurfa'da Yoğun Kar Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Şanlıurfa’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bazı karayolları tedbir amaçlı geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Vali Hasan Şıldak'ın Açıklaması

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanan olumsuzluklar göz önüne alınarak trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Kapatılan Güzergâhlar

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafik güvenliği yönünden geçici olarak; Viranşehir-Diyarbakır yolu Demirci Mevkii 0-68’inci kilometreleri arası, Güneybatı çevre yolu, Alım-Satım Kavşağı - Akçakale Kavşağı 31-40’ıncı kilometreleri arası, Siverek-Kahta yolu 0-38’inci kilometreleri arası, Şanlıurfa-Adıyaman karayolu ve Siverek-Çermik yolu 0-57’nci kilometreleri arası araç trafiğine geçici olarak kapatıldı.

Ayrıca, bütün otoyol ve bağlantı yolları TIR ve kamyon geçişine kapatıldı.

Önceki Kapatmalar ve Kısıtlamalar

Öte yandan Viranşehir-Diyarbakır yolu, Siverek-Viranşehir ve Siverek-Karacadağ yolları da güvenlik gerekçesiyle daha önce geçici olarak trafiğe kapatılmıştı. Ayrıca kış lastiği bulunmayan araçların il merkezi, bütün ilçe merkezleri ve bütün karayollarında ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkmaları yasaklandı.

ŞANLIURFA'DA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLERKEN...

ŞANLIURFA'DA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLERKEN, KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA RİSKİ NEDENİYLE BAZI KARAYOLLARI TEDBİR AMAÇLI GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI.

ŞANLIURFA'DA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLERKEN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Artvin'de Aksu Yaylası'nda çığ: Vali Turan Ergün "3 çoban çığ altında"
2
Bolu Dağı Ankara İstikameti Ağır Tonajlı Araçlara Kapatıldı
3
Sertavul Geçidi’nde Ulaşım Kontrollü: Kış Lastiği ve Zincir Zorunluluğu
4
DAGC'den "Gazetecilik Başarı Ödülü 2025" için başvurular başladı
5
Şanlıurfa'da Yoğun Kar: Birçok Yol Geçici Olarak Trafiğe Kapatıldı
6
Antalya Aksu'da Dereye Düşen Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
7
Elazığ'da Yoğun Kar Nedeniyle Motosiklet ve Motokurye Yasağı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları