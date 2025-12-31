Şanlıurfa'da Yoğun Kar: Birçok Yol Geçici Olarak Trafiğe Kapatıldı

Şanlıurfa'da Yoğun Kar Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Şanlıurfa’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bazı karayolları tedbir amaçlı geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Vali Hasan Şıldak'ın Açıklaması

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanan olumsuzluklar göz önüne alınarak trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Kapatılan Güzergâhlar

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafik güvenliği yönünden geçici olarak; Viranşehir-Diyarbakır yolu Demirci Mevkii 0-68’inci kilometreleri arası, Güneybatı çevre yolu, Alım-Satım Kavşağı - Akçakale Kavşağı 31-40’ıncı kilometreleri arası, Siverek-Kahta yolu 0-38’inci kilometreleri arası, Şanlıurfa-Adıyaman karayolu ve Siverek-Çermik yolu 0-57’nci kilometreleri arası araç trafiğine geçici olarak kapatıldı.

Ayrıca, bütün otoyol ve bağlantı yolları TIR ve kamyon geçişine kapatıldı.

Önceki Kapatmalar ve Kısıtlamalar

Öte yandan Viranşehir-Diyarbakır yolu, Siverek-Viranşehir ve Siverek-Karacadağ yolları da güvenlik gerekçesiyle daha önce geçici olarak trafiğe kapatılmıştı. Ayrıca kış lastiği bulunmayan araçların il merkezi, bütün ilçe merkezleri ve bütün karayollarında ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkmaları yasaklandı.

