Şanlıurfa'daki Roma Dönemi Columbariumları Kayıt Altına Alınıyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ve Bozova ilçelerinde Roma dönemine ait columbariumlar envantere kaydediliyor.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 11:27
Şanlıurfa'daki Roma Dönemi Columbariumları Kayıt Altına Alınıyor

Şanlıurfa'da Tarihi Kolumbaryumlar Keşfediliyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ve Bozova ilçelerinde yer alan Roma dönemine ait columbariumlar, tarihî ve kültürel mirasın korunması amacıyla kayıt altına alınıyor. Bu yer altı yapıları, ölülerin küllerinin konulduğu kapların yerleştirildiği nişlerden oluşuyor.

Vali Hasan Şıldak’tan Açıklama

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, columbariumların bölgedeki varlığına dikkat çekti. Bu eserlerin Anadolu’da nadir bulunan örneklerden biri olduğunu ifade ederek, kültürel mirasa sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Kültür Envanteri Projesi Kapsamında Koruma

Columbariumların, Kültür Envanteri Projesi çerçevesinde kaydedildiğini belirten Şıldak, bu yapılar sayesinde geçmişin izlerini gelecek nesillere ulaştırmayı amaçladıklarını aktardı. Roma dönemine ait bu eserlere yönelik gösterilen ilgi, bölgenin tarihî zenginliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ve Bozova ilçelerindeki Roma dönemine ait columbariumlar (ölülerin...

Şanlıurfa'nın Haliliye ve Bozova ilçelerindeki Roma dönemine ait columbariumlar (ölülerin küllerinin konulduğu kapların yerleştirildiği yer altı yapıları), envantere kaydediliyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ve Bozova ilçelerindeki Roma dönemine ait columbariumlar (ölülerin...

Şanlıurfa'nın Haliliye ve Bozova ilçelerindeki Roma dönemine ait columbariumlar (ölülerin küllerinin konulduğu kapların yerleştirildiği yer altı yapıları), envantere kaydediliyor.

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