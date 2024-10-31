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Şanlıurfa'nın Culha Kumaşı Moda Dünyasında Yeniden Hayat Buluyor

Şanlıurfa'da, Haliliye Belediyesi'nin öncülüğünde culha kumaşından tasarlanan elbiseler tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:50
Şanlıurfa'nın Culha Kumaşı Moda Dünyasında Yeniden Hayat Buluyor

Şanlıurfa'da Culha Kumaşı Elbiseleri Tanıtıldı

Şanlıurfa'da, giderek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve Haliliye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projelerle coğrafi işaret belgesi kazanan culha kumaşından yapılan kıyafetler tanıtıldı.

Culha Kumaşı Yeniden Hayat Buluyor

Yüzyıllardır el dokuma tezgahlarında üretilen ve unutulmaya yüz tutmuş olan culha kumaşı, Haliliye Belediyesi'nin desteği ile yeniden canlandırıldı. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteklediği "Dünden Bugüne Culha Dokumacılığı Projesi" kapsamında, 10 dokuma tezgahı ile culha atölyesi kurularak, kadınlara istihdam olanağı sağlandı.

Modacı Çiğdem Akın'ın Tasarımlarıyla Culha Kumaşı

Saf ipek, yün ve pamuk ile tamamen el işçiliğiyle hazırlanan culha kumaşı, ünlü modacı Çiğdem Akın'ın tasarımlarıyla elbiseye dönüştürüldü. Toplamda 18 elbisenin tanıtımı, Haliliye Belediyesi Geleneksel El Sanatları Merkezinde düzenlenen bir lansmanla gerçekleştirildi.

Proje Destekçisi: Fethiye Canpolat

Etkinlikte konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın eşi Fethiye Canpolat, projenin başlangıcından itibaren takipçisi olduğunu belirterek, kadın istihdamını desteklemeye devam ettiklerini ifade etti. Canpolat, "İstihdam konusunda atölyemizi kurduk. Şehrimizin değerlerine sahip çıkmak hepimizin görevi," dedi.

Çiğdem Akın'dan Sürdürülebilir Moda Vurgusu

Modacı Çiğdem Akın, culha kumaşının geleneksel ve modern tasarımlar için bir alternatif sunduğunu belirterek, "Culha kumaşı, sürdürülebilir markalar için doğal dokusu ile öne çıkıyor. Geleneksel üretim yöntemleri ile bir dizi ürün tasarlamak mümkün. Bu kumaş, yerel olanın değerini hatırlatıyor. Uluslararası moda dünyasında yer bulması için desteklenmesi gerekiyor," şeklinde konuştu.

Elbiseler Mankenler Tarafından Sunuldu

Yapılan konuşmaların ardından, hazırlanan 18 elbise, mankenler aracılığıyla tanıtıldı.

Şanlıurfa'da, yok olmaya yüz tutan ve Haliliye Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla...

Şanlıurfa'da, yok olmaya yüz tutan ve Haliliye Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla coğrafi işaret belgesi alınan culha kumaşından tasarlanan kıyafetler tanıtıldı. Saf ipek, yün ve pamuğun dokuma tezgahında buluştuğu, tamamen el işçiliği ile şekillenen culha kumaşı, modacı Çiğdem Akın'ın tasarımlarıyla elbiselere dönüştü.

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