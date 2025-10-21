Şanlıurfa'nın Geleneksel İçeceği "Asma Ekşisi" Türk Patent'te Tescillendi

Şanlıurfa'nın Geleneksel İçeceği "Asma Ekşisi" Tescillendi

Haliliye Belediyesi koruma altına aldı

Haliliye Belediyesi, kentin mutfak kültürünün önemli lezzetlerinden biri olan koruk suyunu, "Asma Ekşisi" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumundan marka tescili alarak resmi olarak marka haline getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre çalışmalar, Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü. Koruk suyu, "Asma Ekşisi" ismiyle tescillenerek coğrafi ve kültürel mirasın korunmasına katkı sağlandı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa mutfağının yalnızca lezzetleriyle değil, aynı zamanda sağlık dostu ürünleriyle de öne çıktığını vurguladı. Canpolat, "Bizler de bu zenginliği geleceğe taşımak ve dünya sofralarına sunmak adına ürünlerimizi tescilleyerek koruma altına alıyoruz. Asma Ekşisi bu vizyonun önemli bir adımıdır." dedi.

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi, kentin mutfak kültürünün önemli lezzetlerinden biri olan koruk suyuna "Asma Ekşisi" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumundan marka tescili aldı.