Şanlıurfa'nın Geleneksel İçeceği "Asma Ekşisi" Türk Patent'te Tescillendi

Haliliye Belediyesi, koruk suyunu "Asma Ekşisi" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'nda tescilleyerek markalaştırdı; Başkan Mehmet Canpolat bu adımı gelecek koruması olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 16:44
Haliliye Belediyesi koruma altına aldı

Haliliye Belediyesi, kentin mutfak kültürünün önemli lezzetlerinden biri olan koruk suyunu, "Asma Ekşisi" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumundan marka tescili alarak resmi olarak marka haline getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre çalışmalar, Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü. Koruk suyu, "Asma Ekşisi" ismiyle tescillenerek coğrafi ve kültürel mirasın korunmasına katkı sağlandı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa mutfağının yalnızca lezzetleriyle değil, aynı zamanda sağlık dostu ürünleriyle de öne çıktığını vurguladı. Canpolat, "Bizler de bu zenginliği geleceğe taşımak ve dünya sofralarına sunmak adına ürünlerimizi tescilleyerek koruma altına alıyoruz. Asma Ekşisi bu vizyonun önemli bir adımıdır." dedi.

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi, kentin mutfak kültürünün önemli lezzetlerinden biri olan koruk suyuna "Asma Ekşisi" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumundan marka tescili aldı.

