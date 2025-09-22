Şanlıurfa'nın Somut Olmayan Kültürel Mirası Resmi Olarak Kayıt Altına Alındı

Şanlıurfa'nın somut olmayan kültürel mirası kayıt altına alındı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentin somut olmayan kültürel mirasının 2 yıl süren "Şanlıurfa Somut Olmayan Kültürel Miras Araştırmaları Projesi" ile kayıt altına alındığını açıkladı.

Proje, katılımcılar ve sonuç

Şanlıurfa Valiliği ile Şanlıurfa Kültür, Eğitim, Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) işbirliğinde, Türkiye genelinden farklı üniversitelerden akademisyenlerin desteğiyle yürütülen proje, tamamlanması dolayısıyla GAP Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Vali Hasan Şıldak toplantıda, akademisyen ve yazarların katkılarıyla 88 ayrı başlıkta somut olmayan kültürel mirasın kayıt altına alındığını belirtti. Projede görev alan 30 akademisyen ile pek çok uzmanın karşılıksız destek verdiğini vurgulayan Şıldak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yayın ve müze önerisi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Halkbilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Kırmızı, Şanlıurfa'nın kadim geçmişi ve köklü kültürel mirası ile bu çalışmaya uygun bir coğrafya olduğunu ifade etti. Proje kapsamında 58 yazar ve editör katkısıyla hazırlanan 2 ciltlik kitabın ortaya çıktığını belirten Kırmızı, Şanlıurfa'da bir somut olmayan kültürel miras müzesinin kurulmasını önerdi.

Kırmızı, Valinin projeye gösterdiği ilgi ve süreci bizzat takip etmesi nedeniyle Hasan Şıldak ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Etkinlik

Konuşmaların ardından düzenlenen etkinlikte katılımcılara bir halk müziği konseri dinletisi sunuldu.

Şanlıurfa'da "Şanlıurfa Somut Olmayan Kültürel Miras Araştırmaları Projesi" tamamlanması dolayısıyla GAP Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde toplantı düzenlendi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak (Sağ3) AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri İbrahim Eyyüpoğlu (sağ2) ile Asuman Cevahir Yazmacı (sol2) toplantıya katıldı.