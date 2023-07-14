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Şanlıurfa'da 13 yaşında kızını yakarak öldüren cani babanın cezası belli oldu

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Şanlıurfa'da 13 yaşında kızını yakarak öldüren cani babanın cezası belli oldu
Şanlıurfa'dan gelen kötü haber duyanların kanını dondurdu. Evlenmek istemediği için 13 yaşındaki kızını yakarak öldüren cani baba tutuklandı. Tiner ile kızını öldüren babanın cezası belli oldu.

Şanlıurfa'da 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasıyla beraber cani babanın cezası belli oldu. Filistin uyruklu Mohammad Dwla ile taraf avukatlar mahkemeye katıldı. Kızını evlenmek istemediği için tiner ile yakan babaya ağırlaştırılmış müebbet verildi.

Mahkeme heyeti, sanığı canavarca tasarlayarak adam öldürme suçu üzerinden yargıladı. Ağırlaştırılmış müebbet verilen adama herhangi bir indirim yapılmadı.

Şanlıurfa cinayet

OLAYIN DETAYLARI

Şanlıurfa'da 2021 senesinde dökülen tinerin alev almasından ötürü Filistin uyruklu 13 yaşındaki kızın apar topar hastaneye kaldırılması üzerine tüm uğraşlar sonucunda hayatını kaybetti. Olayın mahkemeye taşınması üzerine geniş çaplı araştırma yapılarak banyoda bulunan tinerin kızın üzerinde bilerek baba Mohammed Dwla'nın döktüğü kesinleşti.

Yaşam
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